Servette setzt sich in der 1. Runde der Super League zuhause 1:0 gegen St. Gallen durch.

Matchwinner ist Ronny Rodelin mit einem Traumtor aus über 49 Metern.

Der FCSG verpasst kurz vor Schluss durch Emmanuel Latte Lath den Ausgleich.

Im 2. Spiel vom Sonntag gewinnt Sion gegen Lugano 3:2.

Bereits am 1. Spieltag der Saison 2022/23 hat die Super League ihr erstes grosses Highlight. Verantwortlich: Servettes Ronny Rodelin. Der französische Offensivspieler fasste sich in der Auftaktpartie zuhause gegen den FC St. Gallen in der 5. Minute ein Herz. Aus über 49,9 Metern traf er über den zu weit herausgerückten FCSG-Keeper Lawrence Ati-Zigi hinweg herrlich zum 1:0.

00:42 Video Rodelins Traumschuss passt perfekt Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Es war der perfekte Beginn für die Genfer. Die Gäste aus der Ostschweiz brauchten ein paar Minuten, um sich von dem frühen Schock zu erholen. Das Team von Trainer Peter Zeidler zeigte sich dann aber bemüht, das Spieldiktat an sich zu reissen. Das zweikampfstarke Servette konnte das Geschehen aber weitgehend ausgeglichen gestalten.

St. Gallen zu kompliziert, Servette defensiv stark

Offensiv trat St. Gallen dennoch gefährlicher auf. In der 26. Minute traf Isaac Schmidt aus kurzer Distanz nur den Pfosten. Ansonsten fehlte dem FCSG im Angriff zum einen die Präzision, zum anderen agierten sie gleich in mehreren Situationen zu kompliziert. So verpufften unter anderem in der 41. (Julian von Moos) und der 63. Minute (Jérémy Guillemenot) vielversprechende Möglichkeiten.

Schliessen 01:44 Video Geiger: «Es war ein taktisches Spiel» Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden. 02:06 Video Zeidler: «Wir hätten ein Unentschieden verdient» Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

Genfer verpassen Entscheidung, Latte Lath den Ausgleich

Servette konzentrierte sich spätestens nach Ablauf einer Stunde in erster Linie darauf, den Vorsprung zu verwalten. Gegen die sehr diszipliniert auftretende Defensive der Gastgeber fanden die St. Galler das richtige Mittel nie. Im Gegenteil: Bei einem der seltenen Genfer Konter vergaben Timothé Cognat und Patrick Pflücke in der 78. Minute das sichere 2:0. Die verpasste Chance hätte sich beinahe noch gerächt. In der 90. Minute verzog St. Gallens Neuzugang Emmanuel Latte Lath aus kurzer Distanz alleine vor dem Tor.

00:19 Video Latte Lath verpasst grosse Chance zum Ausgleich Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

So geht's weiter

St. Gallen steht am kommenden Samstag das nächste Mal im Einsatz. Um 20:30 Uhr empfängt der FCSG Aufsteiger Winterthur (live auf SRF zwei). Servette tritt am Sonntag um 14:15 Uhr auswärts beim FC Basel an.