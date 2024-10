Der FC Winterthur gewinnt in der 9. Runde der Super League zu Hause gegen die Grasshoppers 1:0.

Das goldene Tor im Kantonsderby erzielt Antoine Baroan in der 87. Minute.

In den frühen Abendspielen trennen sich die Teams unentschieden: Luzern – Lausanne-Sport 2:2, Sion – Yverdon 1:1.

Exakt auf der Mittellinie übernahm Antoine Baroan den Ball und Fahrt auf. Mit schier unbändigem Willen tankte sich der Franzose durch und liess sich auch von einem grenzwertigen Tackling von Kristers Tobers nicht aus dem Tritt bringen. Vor dem Strafraum liess er gleich zwei gute Abspielmöglichkeiten aus, den Blick auf den Ball fixiert. Und kurz darauf traf er souverän zum 1:0.

Es war in der 87. Minute die Entscheidung und das absolute Highlight in einer über weite Strecken ereignislosen Partie. Erst 6 Minuten vor seinem ersten Tor im 20. Pflichtspiel für Winterthur war Baroan eingewechselt worden. Winti-Trainer Ognjen Zaric bewies ein goldenes Händchen.

Baroan: «Nach allem, was ich erlebt habe mit meinen Verletzungen, ist das eine grosse Erleichterung» (franz.)

Morandi und Ndenge unglücklich

Die Partie hätte auch genau so gut 0:0 enden können. Beide Abwehrreihen standen lange Zeit extrem tief, so kamen vor allem die Taktik-Nerds auf ihre Kosten. Phasenweise überboten sich die beiden Teams gegenseitig mit noch haarsträubenderen Fehlpässen. Die GC-Fans setzten dem Treiben nach einer guten Stunde auf ihre eigene, unnötige Art ein Ende: Aufgrund zahlreicher rauchender Pyro-Fackeln musste Schiedsrichter Sandro Schärer die Partie für gut zwei Minuten unterbrechen.

Die unterlegenen Hoppers waren dem Treffer über die 90 Minuten gesehen etwas näher. Der auffällige Giotto Morandi verzeichnete je einen gefährlichen Abschluss in den beiden Halbzeiten. Und Captain Tsiy Ndenge scheiterte in der 35. Minute aus sechs Metern. Winterthur-Goalie Stefanos Kapino reagierte blitzschnell und lenkte den Abschluss an den Pfosten.

Ndenge scheitert aus 6 Metern an Goalie Kapino und dem Pfosten

Für die Winterthurer findet damit eine schöne Serie ihre Fortsetzung: Die letzten 4 Spiele gegen GC in der Super League konnten allesamt gewonnen werden. In den letzten 13 Direktduellen hat es zudem immer einen Sieger gegeben. Dank den 3 Punkten gibt der FCW zudem die rote Laterne zumindest bis am Sonntagnachmittag an Meister YB ab.

Morandi: «In der 1. Halbzeit müssten wir 3 oder 4 Tore schiessen»

Schwarz: «Heute haben wir eine grosse Möglichkeit liegengelassen»

So geht es weiter

GC lädt am Samstag, 19. Oktober zum Derby gegen den FC Zürich. Winterthur gastiert am Sonntag bei Lausanne-Sport.