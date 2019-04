Xamax schlägt YB zuhause mit 1:0.

Den einzigen Treffer markiert Joker Kemal Ademi in der 73. Minute.

Kevin Mbabu steht nicht im Aufgebot, weil er «vor finalen Vertragsverhandlungen steht». Dafür bekennt sich Gerardo Seoane zu YB.

612 Tage: So lange ist es her, seit YB in der Super League letztmals ohne eigenen Treffer blieb (0:0 gegen den FCZ). Nun gelang es ausgerechnet Aufsteiger Xamax, diese Serie zu beenden. Doch damit nicht genug: Dank einem Treffer von Kemal Ademi in der 73. Minute sicherten sich die Neuenburger gleich alle 3 Punkte – diese sind Gold wert im Kampf gegen den Abstieg.

Unterhaltsame 2. Halbzeit

Nach ereignisarmen ersten 45 Minuten ohne nennenswerte Torszenen nahm die Partie nach dem Pausentee richtig Fahrt auf. Eine Grosschance folgte auf die nächste:

46. Minute: Roger Assalé wird im Sechzehner schön angespielt, doch der Ivorer scheitert am hervorragend reagierenden Xamax-Goalie Laurent Walthert.

48. Minute: Kurz darauf kommt Guillaume Hoarau aus erfolgsversprechender Distanz zum Abschluss, doch der Rücken von Neuchâtel-Verteidiger Janick Kamber verhindert die YB-Führung.

Kurz darauf kommt Guillaume Hoarau aus erfolgsversprechender Distanz zum Abschluss, doch der Rücken von Neuchâtel-Verteidiger Janick Kamber verhindert die YB-Führung. 52. Minute: Nach einem Konter steht Raphaël Nuzzolo plötzlich alleine vor David von Ballmoos. Doch der Routinier haut den Ball über die Latte.

Insgesamt kamen die Young Boys, die zuvor sämtliche Saisonduelle gegen Xamax für sich entschieden hatten, dem Führungstreffer näher. Doch auch Hoaraus sehenswerter Hackentrick brachte nicht den gewünschten Erfolg (64.).

Hinten hielt Xamax dicht und vorne gelang durch Ademi der Lucky Punch. Nuzzolo lancierte den kurz zuvor eingewechselten Stürmer mit einem hohen Pass in die Tiefe. Ademi setzte sich im Zweikampf gegen Ali Camara durch und liess Von Ballmoos keine Abwehrchance.

FCZ in Reichweite

Dank den 3 Punkten rückt Xamax auf dem Barrageplatz bis auf 2 Zähler an den FC Zürich heran. Der Vorsprung auf das Schlusslicht GC konnte zudem auf komfortable 9 Punkte ausgebaut werden. Am kommenden Samstag kommt es auf der Maladière zum Abstiegsgipfel zwischen Xamax und den Grasshoppers.

