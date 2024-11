Per E-Mail teilen

Lausanne feiert in der 13. Runde der Super League beim 1:0 im Léman-Derby gegen Servette den 4. Sieg in Folge.

Die Genfer hingegen gehen erstmals seit 7 Spielen wieder einmal als Verlierer vom Feld.

Lausannes Captain Noë Dussenne erzielt den einzigen Treffer nach 17 Minuten mittels Penalty.

Das Léman-Derby war auch das Aufeinandertreffen von 2 der aktuell formstärksten Stürmer der Super League. Auf Seiten von Servette war Dereck Kutesa in den letzten 6 Spielen 6 Mal erfolgreich gewesen. Lausannes Alvyn Sanches stand Kutesa mit 5 Toren in 6 Partien nur in wenig nach.

Das Aufeinandertreffen im Stade Tuilière ging klar an Sanches. Der 21-Jährige war praktisch an allen gefährlichen Szenen seines Teams beteiligt. So auch nach gut einer Viertelstunde, als er im Sechzehner der Genfer angespielt und kurz darauf von Servettes Steve Rouiller am Fuss getroffen wurde. Den fälligen Penalty versenkte Noë Dussenne problemlos.

Servette nur in der Schlussphase gefährlich

Sanches hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 2 Mal aus aussichtsreicher Position vergeben (1./9.), auch später kam er noch zu weiteren Möglichkeiten (46./75.). Ganz im Gegensatz zu Kutesa, der wie der Rest der Genfer Offensive über weite Strecken harmlos blieb.

Legende: Erzielte den goldenen Treffer Noë Dussenne. Freshfocus/Pascal Mueller

Am nächsten an einen Torerfolg kam Penalty-Sünder Rouiller, welcher in der Nachspielzeit seinen Kopfball aus kurzer Distanz von Lausanne-Keeper Karlo Letica abgewehrt sah. Es war der Schlusspunkt von Servettes Bemühungen, doch noch die Serie der Ungeschlagenheit von 7 Spielen weiterzuführen.

Lausanne das Team der Stunde

Zuvor hatte Joker Jérémy Guillemenot getroffen, das Tor wurde wegen Abseits aber aberkannt. Und in der 86. Minute köpfelte Gaël Ondoua einen Eckball knapp neben das Tor.

Abgesehen von den letzten 10 Minuten war aber eigentlich nur das Heimteam am Drücker, das mit dem 4. Sieg in Folge seinen Status als Team der Stunde unterstrich und seinen Platz in den Top 6 der Liga behauptete.

So geht es weiter

Servette empfängt am kommenden Samstag den FCZ zum Spitzenkampf (Samstag ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei). Lausanne tritt zuvor in Winterthur an (Anpfiff um 18 Uhr).