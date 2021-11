Lugano schlägt GC in der 15. Runde der Super League auswärts mit 1:0.

Das entscheidende Tor erzielt Olivier Custodio in der 79. Minute.

Sion feiert gegen St. Gallen einen 3:1-Heimsieg.

Lugano verblüfft in der Super League weiter. Die Tessiner schlagen GC auswärts vor 3044 Zuschauern mit 1:0 und feiern damit den 4. Sieg in Serie. In der Tabelle schliesst das Team von Trainer Mattia Croci-Torti vorübergehend zum zweitplatzierten Basel auf und liegt nur noch 2 Punkte hinter dem Leader FCZ.

Der einzige Treffer der Partie ging auf das Konto von Olivier Custodio. Der 26-Jährige reagierte in der 79. Minute nach einem Lattenschuss von Numa Lavanchy am schnellsten und köpfelte den Ball vor dem heranfliegenden GC-Keeper André Moreira zum 1:0 ins Netz.

Der Sieg der Tessiner ging aufgrund der Kräfteverhältnisse in der 2. Halbzeit in Ordnung. Schon eine Viertelstunde vor dem Tor hatte Custodio die Führung auf dem Fuss, schlenzte den Ball aber an die Latte. Nur 5 Minuten später vergab auch Lavanchy eine Grosschance, als er aus bester Position an Moreira scheiterte.

Harmloses Lugano in der 1. Halbzeit

Nach der 1. Halbzeit hatte noch wenig für einen Lugano-Erfolg gesprochen. GC, das mit Dominik Schmid in der Startphase (6.) eine gute Chance liegen gelassen hatte, versuchte den Gast aus Lugano in den ersten 45 Minuten scheinbar mit dessen eigenen Waffen schlagen zu wollen. Die Contini-Equipe überliess das Spieldiktat Lugano, das daraus aber herzlich wenig anzufangen wusste.

Erst kurz vor dem Pausenpfiff wagte sich das Heimteam aus Zürich wieder in den Angriff und wurde sogleich gefährlich: Zuerst schlitterte Léo Bonatini (38.) nur knapp am 1:0 vorbei, dann lenkte Lugano-Keeper Amir Saipi einen Kopfball von Kaly Sène (40.) an den Pfosten.

So geht's weiter

Die Chance die Siegesserie auszubauen bietet sich Lugano bereits am Mittwoch, wenn die Tessiner bei den Young Boys zum Nachtragsspiel der 4. Runde antreten. GC trifft am nächsten Sonntag auswärts auf St. Gallen (16:30 Uhr). Zur gleichen Zeit empfängt Lugano Sion.