St. Gallen gewinnt in der Championship Group der Super League bei Lugano 1:0.

Das goldene Tor erzielt Christian Witzig kurz vor der Pause.

In der Tabelle liegen die Luganesi nach diesem Samstag nur noch auf Platz 3.

In den frühen Samstagsspielen fahren Servette (2:1 gegen Winterthur) und die Grasshoppers (3:2 gegen Stade-Lausanne-Ouchy) Heimsiege ein.

70 Prozent Ballbesitz, eine optische Überlegenheit auf dem Platz und sich teilweise hinten einigelnde St. Galler Gäste: Fast alles sprach in der ersten Halbzeit für Lugano. Doch die Konsequenz im Abschluss war den zuletzt formstarken Tessinern scheinbar abhanden gekommen.

St. Gallen seinerseits zeigte sich brutal effizient: Beim ersten wirklich gefährlichen Angriff Sekunden vor dem Pausenpfiff leitete Chadrac Akolo einen Querpass gekonnt mit der Hacke weiter, am zweiten Pfosten brauchte Christian Witzig nur noch zum 1:0 einzuschieben.

00:33 Video Lugano-Defensive überlistet: Witzig netzt humorlos zur Führung ein Aus Sport-Clip vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Akolos unrühmlicher Hattrick

Nach dem Seitenwechsel bauten die Luganesi, wohl noch etwas geschockt vom Rückschlag, deutlich ab. So kam St. Gallen immer besser auf, sündigte aber nun seinerseits im Abschluss. Alleine Akolo hätte für die Ostschweizer gleich dreifach nachdoppeln können:

51. Minute: Nach einer gekonnten Körpertäuschung im Strafraum zieht Akolo aus kurzer Distanz ab, verfehlt das Tor aber knapp.

56. Minute: Erneut lässt der Kongolese seinen Gegenspieler ins Leere laufen, wieder bleibt er im Abschluss aus wenigen Metern aber zu ungenau.

63. Minute: Akolo wird mit einem Steilpass auf die Reise geschickt, lässt Luganos letzten Mann Albian Hajdari geschickt stehen und bleibt mit seinem Schuss an Amir Saipis Fuss hängen.

Lugano, das die letzten 4 Direktduelle gegen St. Gallen gewonnen hatte, steckte aber nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. Vor allem Jonathan Sabbatini liess den Puls der Heimfans mehrmals hochschnellen. Eine Viertelstunde vor Schluss setzte der Lugano-Captain zum beeindruckenden Dribbling an, seinen Abschluss konnte Jozo Stanic aber in extremis blocken. Auch Hajdari blieb mit seinem Kopfball an die Querlatte ohne Erfolg.

Am Ende blieb es beim 1:0 aus Sicht der St. Galler. Für die Ostschweizer ist es der 3. Sieg in Folge in der Super League, Lugano verlor derweil erstmals wieder nach zuletzt 9 Liga-Spielen ohne Niederlage (8 Siege). In der Tabelle ist Lugano nach dem Sieg von Servette neu nur noch auf Platz 3 (einen Rang vor dem FCSG) zu finden, 6 Punkte hinter Leader YB. Die Berner gastieren am Sonntag beim FCZ.

So geht es weiter

Für Lugano kommt es am nächsten Samstag auswärts zum Duell mit dem Leader: YB empfängt die Tessiner im heimischen Wankdorf (ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei). St. Gallen empfängt einen Tag darauf zu Hause Servette.