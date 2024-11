Der FC Luzern und die Berner Young Boys trennen sich in der 15. Runde der Super League 1:1.

Darian Males bringt YB in der 1. Halbzeit mit seinem 1. Saisontor in Führung.

Thibault Klidjé gleicht für den FCL kurz vor Schluss aus.

GC kassiert gegen Winterthur in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich.

Am Samstagmorgen lagen in der Swisspor-Arena noch fast 30 Zentimeter Schnee – am Abend konnte die Partie zwischen dem FC Luzern und YB dennoch wie geplant durchgeführt werden. Möglich machten es etliche Helfer und Fans, die den Rasen ab dem frühen Morgen von den Schneemassen befreit hatten.

Die Teams dankten dem Einsatz mit engagierten Auftritten bei frostigen Temperaturen. Die Anfangsphase gehörte klar dem Heimteam, nach 7 Minuten hatte der FCL bereits 4 Eckbälle zu verzeichnen. Die Berner konnten sich schadlos aus der Druckphase befreien und waren fortan auch in der Partie angekommen.

Legende: Fans machten Spiel möglich Helfer befreien das Spielfeld vom Schnee. Keystone/Philipp Schmidli

Males trifft erstmals seit fast einem Jahr

In der 34. Minute konnte Luca Jaquez einen langen Ball nur ungenügend klären. Cedric Itten nahm Fahrt auf, lancierte Alan Virginius, dessen präzise Hereingabe musste Darian Males nur noch im leeren Tor unterbringen. Es war der 1. Meisterschafts-Treffer des 23-Jährigen seit 343 Tagen. Zuletzt hatte Males am 16. Dezember 2023 gegen Stade-Lausanne-Ouchy getroffen.

Nach dem Seitenwechsel war dann vorwiegend YB am Drücker. In der 67. Minute verfehlte ein Kopfball von Itten das Tor nur um Haaresbreite, kurz darauf schlitterte der eingewechselte Meschack Elia an einer scharfen Hereingabe vorbei.

00:30 Video Males bringt YB mit 1. Saisontor in Führung Aus Sport-Clip vom 23.11.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

YB verpasst Entscheidung – Klidjé schlägt zurück

Während YB es verpasste, den Sack zuzumachen, schlug Luzern in der 79. Minute eiskalt zurück. Donat Rrhudani lancierte Thibault Klidjé mit einem feinen Pass. Der Togolese bekundete keine Mühe, David von Ballmoos zu bezwingen. Der Treffer wurde wegen einer möglichen Offsideposition zwar noch lange vom VAR geprüft, zählte letztendlich aber.

So blieb es beim 1:1, das beide Teams nicht wirklich weiterbringt. Luzern weist aus den letzten 7 Spielen nur einen Sieg vor und bleibt auf Rang 5. YB ist zwar seit 4 Spielen ungeschlagen, dreht sich aber weiterhin im Kreis. Der amtierende Meister belegt immer noch nur den 9. Platz.

00:37 Video Klidjé gleicht gegen YB aus Aus Sport-Clip vom 23.11.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

So geht es weiter

Für Luzern geht es am kommenden Samstag in der 16. Runde der Super League auswärts gegen Yverdon-Sport weiter. Die Young Boys bestreiten am Dienstag ihre 5. Partie in der Champions League. Gegner im Wankdorf ist Atalanta Bergamo. Am Sonntag darauf empfangen die Berner in der Meisterschaft den FC St. Gallen.

Stimmen zum Spiel