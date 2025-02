GC kommt in der 21. Runde der Super League dank einem späten Treffer zu einem 1:1-Remis in Genf.

Super-League-Topskorer Derek Kutesa bringt die Hausherren nach der Pause in Führung, Nikolas Muci gleicht in der 86. Minute aus.

YB siegt gegen Lausanne dank zwei frühen Treffern 2:1, Lugano schlägt Sion nach einem späten Penaltytor mit 3:2

Sechs Spiele war GC zuletzt ohne Niederlage geblieben und vieles deutete darauf hin, dass diese Serie am Samstagabend in Genf zu Ende gehen würde. Servette führte im Stade de Genève mit 1:0 und hatte das Geschehen eigentlich unter Kontrolle. Bis zur 86. Minute – und bis eine gefühlvolle Flanke von Thomas Veron Lupi den Kopf von Nikolas Muci fand. Der eingewechselte Stürmer liess Joël Mall keine Chance und netzte zum 1:1-Endstand ein.

Servette kann nicht mehr gewinnen

Auch für Servette geht mit diesem Remis eine Serie weiter, allerdings eine weitaus unrühmlichere: Seit mittlerweile 5 Spielen wartet das als Meisterkandidat gehandelte Team von Thomas Häberli auf einen Vollerfolg. Der letzte datiert vom 1. Dezember (3:0 gegen St. Gallen).

Die Genfer hatten es sich selbst zuzuschreiben, dass sie den Sack nicht früher zumachten. Nach dem verdienten 1:0 durch Derek Kutesa in der 55. Minute kombinierten sie sich auch in der Folge immer wieder gefällig vors GC-Gehäuse, stellten sich dann aber zu umständlich an. Oder trafen in Person von Théo Magnin nur den Pfosten.

Und als der Ball dann ein zweites Mal im Tor lag, schaltete sich der VAR ein: Dem 2:0 von Steve Rouiller in der 65. Minute war eine Ballberührung Kutesas vorausgegangen. Dieser stand dabei im Abseits.

Kutesa trifft nur den Pfosten

In der ersten Halbzeit hatte Servette zwar ebenfalls den Ton angeben, die wirklich grossen Chancen blieben aber aus. Bis auf eine Ausnahme: Nach einer abgefälschten Flanke kam Kutesa in der 25. Minute etwas glücklich an den Ball, setzte diesen aber zwischen diversen «Hoppers»-Beinen hindurch nur an den Pfosten. Der Super-League-Topskorer verpasste damit seinen 12. Saisontreffer – vorerst. Und gab im Anschluss an die Parte ein Bekenntnis zu seinem Klub ab. «Ich möchte die Saison bei Servette beenden», so der Nati-Stürmer.

So geht es weiter

Bereits am Dienstag geht es für die beiden Teams mit einer englischen Woche weiter. GC, das in der Tabelle weiter auf Rang 10 liegt, empfängt im Letzigrund Lausanne. Servette (Rang 4) gastiert beim neunplatzierten FC Sion.

Resultate