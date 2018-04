Der FCZ und GC trennen sich im 270. Zürcher Derby 1:1 unentschieden.

Yannick Brecher rettet dem FCZ mit 2 Glanzparaden in den Schlussminuten einen Punkt.

In der anderen Partie des Abends erleidet Luzern beim 0:1 gegen Thun die erste Niederlage der Rückrunde.

Mit 2 Glanzparaden in den Schlussminuten avancierte Yannick Brecher zur grossen Figur in einem über weite Strecken bescheidenen Zürcher Derby. Erst putzte der FCZ-Torhüter in der 90. Minute einen Kopfball Marko Basics von der Linie. Wenige Augenblicke später warf er sich mutig in Kenan Kodros Schuss und verhinderte damit die Niederlage gegen den Stadtrivalen.

Magere Fussballkost in Hälfte 1

Ein Fussballspiel auf hohem Niveau war das 270. Zürcher Derby nicht. Erst recht nicht in der ersten Halbzeit, in der sich vor allem GC äusserst schwer tat. Murat Yakins Mannschaft igelte sich am eigenen Strafraum ein und machte nicht den Anschein, am Spiel teilnehmen zu wollen.

Auf der Gegenseite fehlte es dem FCZ bis auf eine Ausnahme an zündenden Ideen. Einzig in der 27. Minute entwischte Raphael Dwamena der GC-Abwehr auf dem linken Flügel und erzielte prompt das 1:0.

Yakin wechselt richtig

Die Grasshoppers erwachten erst nach der Pause. Yakin brachte mit dem Wiederanpfiff Jeffren und bewies damit ein glückliches Händchen. Der Venezolaner kurbelte die GC-Offenisve an und lieferte in der 59. Minute die Vorarbeit zu Kodros Ausgleich. Der 2. Saisontreffer des bosnischen Angreifers war der verdiente Lohn für die Leistungssteigerung der Hoppers.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 07.04.18, 21:00 Uhr.