Vom 0:2 zum 3:2: Luzern mit grosser Wende in verrückter Partie

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Luzern dreht in der 7. Runde der Super League in St. Gallen ein 0:2 in ein 3:2 und übernimmt zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.

St. Gallen gibt in dieser Saison erstmals zuhause Punkte ab.

Das Spiel zwischen Basel und dem FCZ gibt es ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei. GC und Servette trennen sich 2:2.

Was für ein Wahnsinn im St. Galler Kybunpark: Da geht St. Gallen in der 1. Halbzeit 2:0 in Führung. Luzern dreht die Partie nach der Pause, obwohl die Gäste auch ordentlich Chancenwucher betreiben.

Und dann glaubt St. Gallen, in der Nachspielzeit noch einen Penalty zu kriegen – doch ein Abseits macht sämtliche Hoffnungen auf einen späten Punktgewinn zunichte.

Abseits statt Penalty

Kevin Csoboth war in einem letzten verzweifelten Angriff durchgebrochen, spitzelte den Ball an Luzern-Keeper Pascal Loretz vorbei und wurde von diesem gelegt. Schiedsrichter Luca Cibelli zeigte auf den Punkt, das Stadion bebte.

Nachdem das Heimteam tatsächlich ein 2:0 aus der Hand gegeben hatte, schien doch noch ein glücklicher Punktgewinn möglich. Doch Cibelli wurde vom VAR zurückgepfiffen – Csoboth hatte im Abseits gestanden. Es war der turbulente Schlusspunkt einer hochunterhaltsamen Partie. Mitten im späten Chaos sah FCL-Goalietrainer Lorenzo Bucchi auch noch die rote Karte.

01:03 Video Abseits statt Penalty in der Nachspielzeit: St. Galler Niederlage besiegelt Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Vallci-Verletzung bringt St. Gallen aus der Balance

St. Gallen hatte sich zu Beginn äusserst effizient gezeigt. Die ersten beiden richtigen Torchancen hatten die Ostschweizer prompt verwertet. Erst netzte Albert Vallci nach einem Eckball per Kopf ein (20.), danach erhöhte Willem Geubbels nach einem missglückten Abschluss von Christian Witzig auf 2:0 (31.).

Schliessen 01:02 Video Geubbels erhöht auf 2:0 für St. Gallen Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 00:49 Video Vallci köpfelt zum 1:0 ein Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Vallci kehrte aufgrund einer Verletzung nach der Pause nicht mehr aufs Spielfeld zurück. Die dadurch entstandene Unordnung sollte Luzern resolut ausnutzen. Thibault Klidjé schloss eine sehenswerte Kombination zum Anschlusstreffer ab (56.). Und hätte Klidjé danach nicht noch 2 Topchancen liegengelassen, wäre das St. Galler Elend wesentlich früher eingetreten.

Schliessen 00:42 Video Klidjé gelingt der Anschlusstreffer Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 00:43 Video Klidjé verpasst den Ausgleich gleich zweimal Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Fricks goldenes Händchen

So war es Kevin Spadanuda, der in der 80. Minute mit seinem ersten Ballkontakt sein erstes Tor in der Super League erzielte. Luzern-Trainer Mario Frick hatte ein goldenes Händchen bewiesen. Dem Treffer war ein haarsträubender Abschlag von FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi vorausgegangen.

Und in der 88. Minute war die Wende Tatsache: Nachdem Pius Dorn an der Strafraumgrenze freigespielt wurde, zog der Luzern-Captain aus 20 Meter ab und traf zum 3:2.

Schliessen 00:59 Video Spadanuda mit Premierentor für Luzern Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 00:52 Video Dorn macht die Wende für Luzern perfekt Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Mit dem Sieg übernimmt Luzern, das erstmals seit Juli 2019 wieder in St. Gallen gewinnen konnte, zumindest temporär die Tabellenspitze, kann aber schon nach dem Abendspiel wieder verdrängt werden.

So geht es weiter

St. Gallen reist nächsten Samstag nach Yverdon. Letzte Saison mussten sich die Ostschweizer am Neuenburgersee 0:1 geschlagen geben. Der FCL empfängt am Sonntag den FC Basel. Drei der vier Direktduelle 2023/24 endeten 1:1. Einmal setzte sich der FCB 1:0 durch.