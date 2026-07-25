Zum Auftakt der neuen Super-League-Saison gewinnt der FC Basel bei Servette mit 1:0.

Neuzugang Zan Celar trifft in der 78. Minute vom Punkt für die Gäste.

Lausanne und GC teilen die Punkte, Meister Thun gastiert beim FC Luzern.

Zan Celar wurde vom FC Basel verpflichtet, um das Sturmproblem der vergangenen Saison zu lösen. Zumindest auf dem Papier hat der slowenische Stürmer in der ersten Partie der neuen Spielzeit geliefert. Celar blieb in Genf zwar während 78 Minuten weitestgehend unsichtbar, stellte seine Skorerqualitäten dann aber doch noch unter Beweis.

Wobei, allzu schwierig war die Aufgabe des einstigen Liga-Topskorers nicht: Celar durfte in der Schlussphase vom Elfmeterpunkt antreten und erfüllte diese Aufgabe souverän. Zuvor war der eingewechselte Coleen Louis am Rand des Strafraums von Servettes Houboulang Mendes von den Beinen geholt worden. Auch der Franzose Louis spielte erstmals im Trikot der Basler.

Das 1:0 brachte der FCB relativ problemlos über die Zeit. Trainer Stephan Lichtsteiner, der angezählt in seine erste volle Saison startete, dürfte sich so zumindest für den Moment etwas Zeit verschafft haben. Servette muss trotz einer ordentlichen Leistung einen ersten Rückschlag hinnehmen.

Tag der Ersatzgoalies

Im Stade de Genève hatte die Stunde der Ersatzgoalies geschlagen. Bei Basel ersetzte Mirko Salvi den kranken Jonas Omlin, bei Servette durfte sogar die nominelle Nummer 3 ran. Weil Neuzugang Edvinas Gertmonas und Jérémy Frick ausfielen, erhielt Léo Besson das Vertrauen.

Salvi hatte zunächst mehr Arbeit erhalten. Bei der besten Genfer Chance der ersten Halbzeit musste der Basler allerdings nicht eingreifen. Timothé Cognat brachte in der 44. Minute so wenig Kraft in seinen Abschluss, dass der Ball von einem Verteidiger geklärt werden konnte. Sein Können durfte Salvi nach der Pause unter Beweis stellen, als er einen Schuss von Miroslav Stevanovic mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte (58.).

Legende: Hoher Besuch Der Nati-Shootingstar und ehemalige Servette-Junior Johan Manzambi wurde vor der Partie geehrt. KEYSTONE/PIERRE ALBOUY

Noch ruhiger war eigentlich der Arbeitstag von Besson. Bis auf den Penalty erhielt der 23-jährige Kosovare keinen einzigen Abschluss auf seinen Kasten. In der ersten Halbzeit rettete allerdings die Latte, nachdem Flavius Daniliuc volley abgezogen hatte. Beim Penalty von Celar wurde er in die falsche Ecke geschickt.

So geht's weiter

Für den FC Basel steht am kommenden Samstag das erste Heimspiel der Saison auf dem Programm. Am Schweizer Nationalfeiertag ist Lausanne-Sport zu Gast am Rheinknie (18:00 Uhr). Servette ist gleichzeitig im Letzigrund beim FC Zürich gefordert.

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