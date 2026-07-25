Lausanne-Sport und GC trennen sich in der 1. Runde der Super League im Stade de la Tuilière 1:1.

Joker Samuele Bengondo beschert den Gästen mit einem späten Tor den Punktgewinn.

Der FC Basel lanciert seine Saison mit einem knappen Auswärtserfolg bei Servette.

Lange deutete vieles auf ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt von Luka Elsner als Lausanne-Trainer hin. Doch die Romands unternahmen in der zweiten Halbzeit zu wenig, um ihre knappe Führung auszubauen und die Partie vorzuentscheiden. Das rächte sich spät:

73. Minute: Das Heimteam kann eine Freistoss-Flanke von GC nicht entscheidend klären. Der Ball landet vor den Füssen von Luka Mikulic. Der Verteidiger setzt den Ball aus 17 Metern an den Innenpfosten. Luke Plange kann auch den Abpraller nicht verwerten – Glück für Lausanne.

81. Minute: Bei der nächsten brenzligen Situation um den Lausanner Sechzehner schlug es dann auch ein. Der eingewechselte Denis Sahin reagiert an der Strafraumgrenze schneller als Karim Sow und legt den Ball quer für Samuele Bengondo, der überlegt einschiebt und Goalie Mevin Mastin keine Chance lässt – 1:1.

Nach dem kassierten Ausgleich gelang es den Lausannern nicht, den Schalter noch einmal auf Offensive umzulegen. Weil sich GC mit dem Remis zufriedengab, geschah in den Schlussminuten nicht mehr viel. Unter den knapp 6000 Zuschauenden im Stade de la Tuilière befand sich auch der Schweizer WM-Fahrer Dan Ndoye.

Lausanne vor der Pause besser

Den besseren Start in die Partie hatte klar Lausanne erwischt. Es dauerte jedoch eine Weile, bis die Waadtländer ihre Überlegenheit auch in Torchancen ummünzen konnten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde fiel dann aber der erste Super-League-Treffer der neuen Saison. Dafür verantwortlich zeichnete Ibrahim Bah Mendes mit einer starken Einzelleistung. Der Flügelspieler vernaschte nach einem Einwurf seinen Gegenspieler Dorian Paloschi und überlistete GC-Hüter Justin Hammel im Anschluss mit einem Flachschuss.

Beinahe hätte Lausanne fast umgehend nachgedoppelt, doch Omar Janneh fand in der 36. Minute seinen Meister nach einer Vorlage von Beyatt Lekoueiry in Hammel, der mit dem rechten Fuss klärte.

So geht's weiter

Für Lausanne geht es am Schweizer Nationalfeiertag weiter mit einem Gastspiel beim FC Basel. Peter Zeidlers Grasshoppers bestreiten Tags darauf ihr erstes Heimspiel gegen den FC Lugano.

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