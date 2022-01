Legende: Hexte die Schweiz in den EM-Viertelfinal Yann Sommer. Keystone

Zum ersten Mal seit 2012 zeichneten der Schweizerische Fussballverband und die Swiss Football League die besten Spieler des vergangenen Jahres gemeinsam aus. Pandemiebedingt fand die Verleihung online statt.

Zum Nationalspieler des Jahres wurde Torhüter Yann Sommer gewählt. Der 33-Jährige ist seit Jahren ein sicherer Rückhalt der Nati und erarbeitete sich 2021 mit Paraden an der EM und in der WM-Qualifikation den Ruf als Penaltykiller. Sommer setzte sich in der engsten Wahl gegen seine Nati-Kollegen Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka durch.

Den Titel als beste Nati-Spielerin holte sich Lia Wälti. Die Mittelfeldspielerin, die bei Arsenal unter Vertrag steht, führte die Schweiz als Captain zur Qualifikation für die EM-Endrunde 2022 in England.

Cabral bester SL-Spieler

Bei der Wahl zum Super-League-Spieler des Jahres führte kein Weg an Arthur Cabral vorbei. Der Brasilianer, der kurz vor einem Wechsel in die Serie A stehen soll, erzielte in der laufenden Saison der Super League nicht weniger als 14 Tore für die Basler.

Alle Auszeichnungen im Überblick:

Nationalspieler des Jahres Yann Sommer Nationalspielerin des Jahres Lia Wälti Super-League-Spieler des Jahres Arthur Cabral Challenge-League-Spieler des Jahres Roman Buess Youngster des Jahres Noah Okafor Women's-Super-League-Spielerin des Jahres Sandy Maendly