Zuhause in Carouge spielt Leader Servette beim ersten Rückrundenspiel der 11. Runde der Women's Super League gegen Verfolger FCZ 1:1.

Servette geht damit erstmals in dieser Spielzeit nicht als Sieger vom Platz, der Vorsprung an der Spitze bleibt bei 6 Punkten.

Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Zum Beispiel bis vor kurzem, dass Servette Chênois Féminin in der Women's Super League nicht als Sieger vom Platz geht. Nun aber, zum Rückrundenstart, hat der FC Zürich Frauen diese 10 Spiele anhaltende Serie durchbrochen. In Carouge trennten sich die beiden Teams 1:1.

Team drückt – Team trifft

In der ersten halben Stunde waren die Genferinnen überlegen. Die Schweizer Nationalspielerin Sandrine Mauron prüfte nach 13 Minuten mit einem satten Schuss aus 25 Metern die Stabilität der Querlatte. 2 Mintuen später war es Agata Pimenta vergönnt, Servette in Führung zu bringen. Die portugiesische Nationalspielerin zirkelte einen Freistoss aus spitzem Winkel über FCZ-Torfrau Seraina Friedli.

Schliessen 01:51 Video Sow: «Es war physisch sehr intensiv» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden. 02:13 Video Humm: «Vieles hat funktioniert» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden. 02:16 Video Dünker: «Wir haben uns den Punkt verdient» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

Nach 30 Minuten wurden die Gästinnen stärker – und belohnten sich ebenfalls prompt für die Spielanteile. In der 35. Minute traf Marie-Therese Höbinger per Volley zum Ausgleich. Irina Pando hatte die Flanke nach einer feinen Kombination in den Strafraum getreten.

In der 2. Hälfte hatten die Teams je eine gute Chance auf den Siegtreffer. Friedli musste zuerst ihre Reflexe unter Beweis stellen, um Natalia Padilla Bidas' Abschluss zu entschärfen (68.). 2 Minuten später erzielte Fabienne Humm ein Tor, das wegen Abseits aberkannt wurde. So blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

So geht's weiter

Nach dem ersten Rückrunden-Spiel steht bereits eine Nationalteam-Pause an. Am 25. Februar will Servette zuhause gegen GC im Schweizer-Cup-Viertelfinal Revanche für das Ausscheiden im Vorjahr nehmen. Der FCZ spielt dann bei Sion. Am 4. März geht es in der Liga weiter, Servette spielt in Rapperswil-Jona, der FC Zürich tritt im Zürcher Derby gegen GC an.