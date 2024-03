Lugano empfängt am Samstag in der Super League Lieblingsgegner Yverdon. Und ist noch dazu in einer beneidenswert guten Form.

Legende: 199 Spiele in der Super League hat er schon Renato Steffen. Keystone/Alessandro Crinari

Der Start ins Jahr 2024 misslang Lugano mit dem 2:3 zuhause gegen Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy noch. Doch seither haben die Tessiner in der Super League nur noch gegen das formstarke Servette verloren und sich ausserdem im «Lieblingswettbewerb» Cup für den Halbfinal qualifiziert.

Nach zuletzt drei Liga-Siegen in Serie kommt jetzt auch noch der Lieblingsgegner zu Besuch: Gegen Yverdon tobten sich die Lugano-Offensivakteure in den beiden bisherigen Duellen so richtig aus: 6:1 und 5:0 lauteten die Resultate zugunsten von Mattia Croci-Tortis Team. Die Chancen für den Trainer, zum zweiten Mal nach 2021 vier Vollerfolge aneinderzureihen, stehen also ziemlich gut.

Steffen mit 200. Super-League-Spiel?

Nach einem intensiven Herbst mit der zusätzlichen Belastung in der Conference League hat sich jüngst auch die Personalsituation wieder entspannt. Mit Ousmane Doumbia und Ignacio Aliseda fehlen zwei potenzielle Leistungsträger zwar weiter verletzt.

Zurück ist aber seit Anfang Monat der von einer Hüftverletzung genesene Renato Steffen, der sich langsam wieder an die Startelf herantastet. Sollte er gegen Yverdon zum Einsatz kommen, würde er die Marke von 200 Super-League-Spielen erreichen.

Der beste Vorbereiter der Liga (10 Assists) würde mit seinen Flanken wohl nur zu gerne Zan Celar füttern. Der Slowene erfreut sich aktuell einer blendenden Form und ziert mit 11 Treffern in der Meisterschaft die Spitze der Torschützenliste. Und sowohl Steffen als auch Celar haben gegen Yverdon diese Saison bereits getroffen ...