Am Ende der Saison 1897/98 bejubelten die Grasshoppers Zürich ihren ersten Meistertitel. So weit, so unspektakulär. Fast alles andere verwundert aus heutiger Sicht: Der Meister wurde in einem reinen Cupsystem ermittelt, die 1. Runde war innerkantonalen Duellen vorbehalten und GC reichten drei Siege zum Meistertitel.

Und: Die Meisterschaft wurde nicht vom bereits 1895 gegründeten Schweizerischen Fussballverband organisiert, sondern von der Genfer Zeitung La Suisse Sportive. Deswegen ist der 1. Meistertitel von GC ein inoffizieller.

Bild 1 / 10 Legende: Der Grasshopper Club Zürich in der 1. Meisterschaftssaison 1897/98. KEYSTONE/Walter Scheiwiller-Archiv/Str Bild 2 / 10 Legende: Ankündigung der 1. Schweizer Fussballmeisterschaft in der Zeitung «La Suisse sportive» vom 19./26. Oktober 1897. Bibliothèque de Genève Bild 3 / 10 Legende: Der FC St. Gallen gegen den FC La Chaux-de-Fonds auf schneebedecktem Terrain (November 1944). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hans Gerber Bild 4 / 10 Legende: Frierende Zuschauer im Hardturm-Stadion Zürich (1962). KEYSTONE/Str Bild 5 / 10 Legende: Durch einen Sieg gegen YB im letzten Spiel der Saison 1953/54 wird der FC La-Chaux-de-Fonds erstmals Meister (9.5.1954). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Barbey Bild 6 / 10 Legende: Fans bejubeln den 1. Meistertitel des FC La Chaux-de-Fonds nach dem Sieg gegen YB (9.5.1954). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Barbey Bild 7 / 10 Legende: FC Zürich - FC Basel im dichten Nebel (13.12.1942). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Sepp Schmid Bild 8 / 10 Legende: Grosser Andrang vor dem Hardturm-Stadion (14.3.1971). KEYSTONE/Walter Scheiwiller Bild 9 / 10 Legende: Der stets mit Brille spielende Leopold «Poldi» Kielholz (rechts) im Spiel Servette - YB (1930er-Jahre). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str Bild 10 / 10 Legende: Duell der ewigen Rivalen FC Zürich und FC Basel mit Köbi Kuhn und Karl Odermatt (1970er-Jahre). KEYSTONE/Walter Scheiwiller

Auf dem Weg vom damaligen «Ruinart-Cup» zur Super League erlebte die Meisterschaft einige Namenswechsel, noch mehr unterschiedliche Modi und spannende Anekdoten.

So kam Lausanne-Sports 1932 zu einem Titel, obwohl es nur in der zweithöchsten Liga spielte.

Gar keinen Meister gab es 9 Jahre zuvor: Dem FC Bern wurde der Titel aberkannt, weil er in der Gruppenphase einen nicht zugelassenen Spieler eingesetzt hatte.

Doch genug der Faktenhuberei, denn erst die Emotionen machen den Fussball einzigartig. Die Erinnerungen an Tore und Stars, an Erfolge und Niederlagen halten vergangene Saisons lebendig. Und genau das wollen wir Ihnen mit unseren 6 Clips und der Fotostrecke vermitteln: Frisuren ändern sich, die Liebe zum Fussball bleibt!

Von tollen Toren über spezielle Frisuren bis zu den grossen Namen des internationalen Fussballs, die hier ihre Spuren hinterlassen haben: Während der Super-League-Hinrunde der Saison 2022/23 blicken wir in loser Folge in verschiedenen Kategorien auf die letzten 125 Jahre der Schweizer Fussball-Meisterschaft zurück.