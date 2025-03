Mit seinem bisher letzten Tor in einem Zürcher Derby entschied Steven Zuber 2012 das Spiel für GC. Nun will er dasselbe für den FCZ tun.

Legende: Hat die Fronten gewechselt Steven Zuber geht inzwischen für den FCZ auf Torejagd. Keystone/Ennio Leanza

Der Transfer von Steven Zuber zum FCZ sorgte im Raum Zürich für viel Diskussionsstoff. Sowohl das GC- als auch das FCZ-Fanlager waren – gelinde gesagt – nicht erfreut darüber. Zuber stiess 2006 in die U18 der Grasshoppers und reifte bei GC zum Profi.

15 Mal lief der 56-fache Schweizer Internationale für die «Hoppers» in einem Zürcher Derby gegen den FCZ auf. Der letzte seiner 6 Treffer gelang Zuber im September 2012, als er beim 1:0-Sieg zum Matchwinner für GC avancierte.

Jedes 2. Spiel eine Torbeteiligung

Nach diversen Ausland-Stationen in Russland, Deutschland und Griechenland kehrte Zuber Anfang Jahr in die Heimat zurück – nicht zu GC, sondern FCZ. Beim GC-Erzrivalen hat sich der Offensivspieler mittlerweile bestens eingefügt, in bisher 10 Super-League-Partien steuerte Zuber 4 Tore und 1 Vorlage bei.

Am Sonntag bestreitet der 33-Jährige sein insgesamt 16. Zürcher Derby – sein 1. im FCZ-Dress. Zum Publikumsliebling wird Zuber in der Zürcher Südkurve kaum mehr aufsteigen. Aber: Man stelle sich vor, Zuber schiesst den FCZ zum Derbysieg.

Super League