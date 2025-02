Die Tabellensituation war noch nie so eng wie in diesem Jahr. Zwischen den Rängen 1 und 8 liegen nur gerade 7 Punkte.

Legende: Nicht nur im Zweikampf eng beisammen Tabellenführer Basel mit Xherdan Shaqiri und Calixte Ligue mit seinem achtplatzierten FC Zürich. Keystone/Ennio Leanza

Wer in diesen Tagen einen Blick auf die Tabelle der Super League wirft, muss zweimal hinschauen. Denn zwischen den Rängen 1 und 8 liegen nur gerade 7 Punkte. Waren die Kräfteverhältnisse in den letzten Jahren zumeist klar verteilt, kann sich diese Saison kein Team einen klaren Vorsprung erarbeiten.

Der FC Basel verpasste es am Sonntagnachmittag mit einem Sieg in Genf, sich an der Tabellenspitze ein 4-Punkte-Polster zu erarbeiten. Damit behielt der FC Zürich trotz der Niederlage im Heimspiel gegen St. Gallen seinen Abstand zu «Rotblau» von 7 Punkten.

21 Punkte und mehr

Ein Blick in die Statistiken zeigt, dass die Super League in Sachen Tabellensituation im Vergleich zu vergangenen Saisons deutlich an Spannung gewonnen hat. In den letzten 10 Spielzeiten lagen die Teams tabellarisch stets weit auseinander. Der kleinste Abstand zwischen dem ersten und achten Rang bei noch 15 zu spielenden Runden betrug ganze 21 Punkte. Dies war in der vergangenen sowie der Saison 2017/2018 der Fall.

Die höchste Differenz zwischen den Teams in den Top 8 wies die Saison 2016/2017 auf. Damals lag der FCB mit 56 Punkten überlegen an der Spitze. Das zweitplatzierte YB hatte bereits 17 Zähler Rückstand, zum achtplatzierten FC Thun waren es ganze 36 Punkte.

Keine vergleichbare Spielzeit

Seit der Einführung der Super League zur Saison 2003/2004 war der Abstand 15 Spieltage vor Schluss nie so eng wie in diesem Jahr. Am nächsten kommt die Spielzeit 04/05. Damals hatte der FC Basel bereits ein Polster von 16 Punkten zum Tabellenachten St. Gallen. Diesen Vorsprung liess sich der FCB unter Trainer Christian Gross bis zum Ende nicht mehr nehmen und gewann mit 10 Zählern Abstand die Meisterschaft vor dem FC Thun.

Super League