Der FC St. Gallen feiert in der 19. Runde der Super League einen 1:0-Auswärtssieg bei Lausanne-Sport.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Chadrac Akolo bereits in der 14. Minute.

Im 1. Super-League-Spiel nach der Winterpause setzt sich YB im Wankdorf dank einem knappen 1:0-Sieg gegen GC durch.

In der 94. Minute hielten die 2167 Fans im spärlich gefüllten Stade de la Tuilière nochmals den Atem an. Brighton Labeaus Kopfball landete aber auf dem Netz statt im Tor. So brachte der Treffer von Chadrac Akolo aus der 14. Minute den Gästen 3 Punkte ein. Der Kongolese war nach einer Flanke von Sturmkollege Willem Geubbels per Kopf erfolgreich. Lausanne-Goalie Karlo Letica kam dabei zu spät und griff ins Leere.

01:16 Video Akolo köpfelt St. Gallen zum Sieg Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

3 Pfosten-Treffer

Die Espen waren bereits schwungvoll in die Partie gestartet. In der 4. Minute sah Akolo seinen abgelenkten Abschluss aus 15 Metern an den Pfosten prallen. Durch den Führungstreffer erwachte dann aber auch das Heimteam und kam zu mehreren Chancen.

Nur 2 Zeigerumdrehungen nach dem Rückstand tauchte Kaly Sène plötzlich alleine vor Lukas Watkowiak auf. Der Senegalese scheiterte aber aus bester Position am Schlussmann der Gäste, der aktuell anstelle von Stammgoalie Lawrence Ati Zigi, der mit Ghana am Afrika-Cup engagiert ist, zwischen den Pfosten steht. In der 21. Minute war es dann Labeau, der nach einem Prellball volles Risiko ging und aus spitzem Winkel volley abschloss. Seine Direktabnahme landete aber am linken Pfosten.

2. Auswärtssieg

Auch nach dem Seitenwechsel suchten die Gastgeber den Ausgleich. In der 51. Minute zeigte Schiedsrichter Luca Cibelli dann nach einem Foul von Mattia Zanotti gegen Samuel Kalu ohne Zögern auf den Punkt. Der VAR wies den Unparteiischen aber darauf hin, dass das Vergehen kurz vor der Strafraumgrenze stattgefunden hatte. Der Gefoulte trat zum Freistoss selbst an, doch auch dieser Ball prallte an den Pfosten.

Da sich die Waadtländer auch in der Folge nicht effizienter zeigten und immer wieder im Abschluss sündigten, brachte der Tabellenzweite die Führung über die Zeit und feierte den erst 2. Auswärtssieg in dieser Saison (bei 9 Heimsiegen). Bereits der 1. Auswärtssieg gelang den Ostschweizern beim 5:2 gegen Ouchy in Lausanne.

Schliessen 01:26 Video Zeidler: «Wir haben es nicht im Griff gehabt» Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden. 01:34 Video Magnin: «Wir waren dominant, aber am Ende zählen nur Punkte» Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden. 01:11 Video Watkowiak: «Ich bin einfach glücklich, dass wir gewonnen haben» Aus Sport-Clip vom 20.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Dank dem Dreier lässt das Team von Peter Zeidler Leader YB nicht davonziehen. Der Rückstand beträgt nach wie vor 5 Punkte. Auf den drittplatzierten FCZ bauen die Espen den Vorsprung ebenfalls auf 5 Punkte aus. Die Zürcher wollen am Sonntag gegen den FC Basel nachziehen.

So geht es weiter

Für beide Teams geht es am nächsten Sonntag weiter im Ligabetrieb. Während St. Gallen gegen Lugano im 10. Heimspiel der Saison den 10. Heimsieg anpeilt, gastiert Lausanne-Sport in Luzern.