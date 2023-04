In der 26. Runde der Super League gewinnt Basel zuhause gegen Winterthur mit 2:0.

Jean-Kévin Augustin (25.) und Bradley Fink (85.) erzielen die Tore.

Im 2. Samstagsspiel gewinnt Servette das Spitzenspiel gegen YB.

Die Hauptprobe für den Cup-Halbfinal-Kracher am kommenden Dienstag gegen YB an gleicher Stätte ist geglückt: Basel kam gegen harmlose Winterthurer zu einem problemlosen 2:0-Heimsieg. Dabei waren mit Jean-Kévin Augustin und Bradley Fink 2 FCB-Akteure erfolgreich, die zuletzt hartes Brot essen mussten.

Lange Durststrecken bei Augustin und Fink

In der 25. Minute war es Augustin, der nach einem Energieanfall zum 1:0 traf. Er setzte sich gegen 2 Winterthurer Verteidiger durch und erwischte dann auch FCW-Keeper Markus Kuster zwischen den Beinen. Augustin stand nach diversen Verletzungen erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf. Es war sein 3. Saisontreffer nach einem Doppelpack gegen GC im September vergangenen Jahres.

Schliessen 00:57 Video Zwischen Kusters Beinen hindurch: Augustin trifft gegen Winterthur zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 01.04.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden. 01:09 Video Fink und Millar spielen sich zum 2:0 durch Aus Sport-Clip vom 01.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Winterthurs Serie endet

Dabei hatte Fink bereits ein erstes Mal in der 49. Minute gejubelt. Doch sein Treffer war wegen Offside ebenso aberkannt worden wie jener von Riccardo Calafiori in der 76. Minute.

Winterthur seinerseits kam kaum einmal in die Nähe des Basler Tors und präsentierte sich äusserst harmlos. Bezeichnend dafür die 68. Minute, als Joaquin Ardaiz auf der linken Seite viel Platz vorfand und den Ball in die Mitte spielte, Matteo Di Giusto aber in letzter Sekunde am Abschluss gehindert wurde. Damit endete auch eine spezielle Serie der Zürcher. Nach 15 Spielen mit immer exakt einem geschossenen Tor gingen die Eulachstädter erstmals wieder leer aus.

So geht's weiter

Für Basel geht es wie erwähnt am Dienstag mit dem Cup-Halbfinal-Kracher gegen YB weiter (20:15 Uhr live auf SRF zwei). Am darauffolgenden Samstag (18 Uhr) steht dann der Klassiker auswärts beim FCZ auf dem Programm. Winterthur empfängt am Sonntag in einer Woche Luzern (16:30 Uhr).

In der 85. Minute sorgte Fink für die Entscheidung. Er köpfelte eine butterweiche Flanke von Liam Millar aus kurzer Distanz in die Maschen. Auch der 19-Jährige hatte eine lange Durststrecke zu überdauern, war er doch letztmals im November 2022 erfolgreich gewesen.