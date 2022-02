St. Gallen schlägt die Grasshoppers in der 23. Runde der Super League mit 2:0.

Julian von Moos und Kwadwo Duah treffen für St. Gallen nach einem Eckball.

Der FCZ gewinnt den «Klassiker gegen, Luzern gewinnt das Kellerduell in Lausanne.

St. Gallen bleibt in der Rückrunde das Team der Stunde. Auch ohne die abwesenden Teamstützen Lukas Görtler, Basil Stillhart und Jordi Quintilla kamen die Ostschweizer im neuen Jahr gegen GC zum 4. Sieg im 5. Spiel und rücken in der Tabelle auf den 5. Rang vor.

Wenig überraschend war Kwadwo Duah für die Siegsicherung verantwortlich. Der formstarke Stürmer bewies in der 66. Minute seinen Torriecher und drückte den Ball nach einem Abpraller von GC-Torhüter André Moreira zum 2:0 über die Linie. Für den 25-Jährigen war es bereits der 6. Treffer in diesem Kalenderjahr.

Wer sich danach eine Reaktion von den Gästen aus Zürich erhofft hatte, wurde enttäuscht. Von den Grasshoppers war offensiv in der 2. Halbzeit wenig bis gar nichts zu sehen. Auch Kaly Sène, der in der Hinrunde 5 seiner 8 Saisontore gegen die Ostschweizer erzielt hatte, konnte das Ruder nicht herumreissen. In der 74. Minute wurde der Stürmer ohne nennenswerte Chance ausgewechselt.

Duah reagiert am schnellsten und stellt auf 2:0
Guillemenot hebt ab

Von Moos' Premierentreffer

St. Gallen war in der 1. Halbzeit seinem Ruf als Schnellstarter einmal mehr gerecht geworden. Noch keine 7 Minuten waren vor fast 19'000 Zuschauern gespielt, als Julian von Moos sein Team mit dem ersten Tor im grünweissen Trikot in Führung schoss. Der 20-Jährige war nach einer Eckballvariante und einem unglücklichen Abpraller von GC-Verteidiger Georg Margreitter frei zum Abschluss gekommen.

Margreitter hätte seinen unbeabsichtigten Assist in der 16. Minute beinahe wettgemacht, doch der Österreicher sah seinen Kopfball von der Latte abprallen. Nicht am Querbalken, sondern an seinem Unvermögen scheiterte kurz vor der Pause Jérémy Guillemenot. Der Stürmer war von von Moos in Szene gesetzt worden, schoss aber aus nächster Nähe am Tor vorbei.

Von Moos bringt St. Gallen früh in Front

So geht's weiter

Für beide Teams steht die nächste Partie am kommenden Donnerstag auf dem Programm. St. Gallen tritt auswärts bei Basel an, GC empfängt im Letzigrund Lugano. Beide Partien beginnen um 20:30 Uhr.