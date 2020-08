Vaduz gewinnt in der Super-League-Barrage vor heimischem Publikum 2:0 gegen Thun und kommt damit dem Aufstieg nahe.

Für die Liechtensteiner treffen Tunahan Cicek und Manuel Sutter. Thun vergibt in der 2. Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen auf einen Treffer.

Das Rückspiel in der Stockhorn Arena findet am Montag (Anpfiff um 18:15 Uhr) statt.

Thun hat nach dem Hinspiel der Barrage schlechte Karten im Kampf um einen Verbleib im Oberhaus. Die Berner Oberländer wurden ihrer Favoritenrolle als drittbestes Team in der Super-League-Rückrunde gegen den Challenge-League-Zweiten Vaduz nicht gerecht.

Gütige Mithilfe der Thuner Abwehr

Das 0:2 im Rheinpark war aus Sicht der Berner Oberländer ein unglückliches Resultat in einer Partie, welche die Liechtensteiner dank besserer Effizienz aber nicht unverdient gewannen. Thuns Defensive hinterliess in mehreren Aktionen keinen sattelfesten Eindruck. Etwa bei den Gegentoren:

48. Minute: Pius Dorn lässt Nias Hefti auf der Seite stehen. Über Manuel Sutter gelangt der Ball zu Tunahan Cicek, der in der sechsminütigen Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1:0 erzielt.

58. Minute: Nicola Sutter misslingt eine Kopfballrückgabe zu Goalie Guillaume Faivre komplett, sein Vaduzer Namensvetter Manuel Sutter profitiert und markiert das 2:0 für die Hausherren.

Vaduz liess sich nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stammgoalie Justin Ospelt den Schock nicht anmerken. Der 20-Jährige war in der 25. Minute mit Teamkollege Fuad Rahimi und Thuns Stürmer Simone Rapp zusammengeprallt und musste mit einer Platzwunde ausgewechselt werden.

Büchel rettet mehrmals mirakulös

Sein Ersatz Benjamin Büchel lief in der Folge zur grossen Form auf. Vor allem, als die Thuner ihre Zurückhaltung ablegten und vehement auf ein Auswärtstor drängten, hielt der Routinier seine Farben schadlos. Ridge Munsy, Simone Rapp und auch der eingewechselte Leonardo Bertone kamen dem Anschlusstreffer einige Male sehr nahe. Miguel Castroman traf in der 86. Minute gar nur den Pfosten.

Nun spricht vieles gegen Thun, das am Montag im Rückspiel in der heimischen Stockhorn Arena unter Zugzwang steht. Dass eine Aufholjagd in der Barrage möglich ist, zeigte letzte Saison bekanntlich Xamax, das im Rückspiel gar eine 0:4-Hypothek aufholte.