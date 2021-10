Luzern schlägt St. Gallen zuhause 2:0 und gibt die rote Laterne an Lausanne ab.

Dejan Sorgic und Ibrahima Ndiaye treffen jeweils im Anschluss an Eckbälle von Samuele Campo.

Sion gewinnt das Rhone-Derby in Genf 2:1 und verlässt den Barrageplatz. Leader Basel setzt sich zuhause gegen Lugano 2:0 durch.

Im 11. Spiel brach der Bann bei Luzern. Nach 6 Unentschieden und 4 Niederlagen ist der erste Sieg in der laufenden Super-League-Saison endlich Tatsache. Das 2:0 gegen St. Gallen lässt die Zentralschweizer aufschnaufen, übergeben sie doch den letzten Tabellenrang an Lausanne.

Als entscheidend erwies sich letztlich die Stärke von Fabio Celestinis Team bei Standards. Samuele Campo stand mit zwei Eckbällen, die zu Toren führten, am Ursprung des Erfolgs.

26. Minute: Der Ball des Mittelfeldmanns findet den Weg durch den St. Galler Strafraum und landet bei Dejan Sorgic, der seinen 2. Saisontreffer erzielt.

Der Ball des Mittelfeldmanns findet den Weg durch den St. Galler Strafraum und landet bei Dejan Sorgic, der seinen 2. Saisontreffer erzielt. 52. Minute: Marco Burch setzt sich im Kopfballduell durch und setzt den Ball an die Latte. Ibrahima Ndiaye verwertet den Abpraller ebenfalls per Kopf zum 2:0.

Schliessen 00:48 Video Sorgic stochert den Ball nach Campos Eckball rein Aus Sport-Clip vom 24.10.2021. abspielen 00:57 Video Ndiaye verwertet Abpraller zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 24.10.2021. abspielen

Die Gäste aus der Ostschweiz waren eigentlich besser in die Partie gestartet. Doch Vaso Vasic im Luzerner Tor machte in der 9. Minute eine Doppelchance von Victor Ruiz bravourös zunichte. Nach dem unglücklichen Gegentreffer hätte Kwadwo Duah das Geschehen wieder ausgleichen können, scheiterte aber in der 36. Minute mit einem Schlenzer am Pfosten.

Der Premierensieg des FCL ist indes keineswegs gestohlen. In der zweiten Halbzeit lag das 3:0 mehrfach in der Luft. Campo hätte seine starke Leistung mit einem Treffer krönen können, agierte in der 68. Minute nach einem feinen Zuspiel von Filip Ugrinic aber zu zögerlich. Sein Schuss wurde schliesslich von Boubacar Traoré geblockt.

So geht es weiter

Das Programm in der Super League wird für St. Gallen, das neu auf dem Barrageplatz liegt, nicht leichter: Am kommenden Samstag gastiert Meister YB in der Ostschweiz. Luzern reist tags darauf nach Lausanne. Unter der Woche trifft St. Gallen im Cup-Achtelfinal auf Chiasso, Luzern auf Schaffhausen.