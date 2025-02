Per E-Mail teilen

In der 23. Runde der Super League schlägt der FC St. Gallen den FC Zürich auswärts mit 2:1.

Matchwinner ist Joker Jean-Pierre Nsame, der die Partie zugunsten der St. Galler mit einem Doppelpack (70./76.) dreht.

Servette fügt dem FC Basel die erste Niederlage des Jahres zu, Winterthur unterliegt Luzern spät 2:3.

St. Gallen lief in Zürich immer noch einem Rückstand hinterher, als Enrico Maassen Jean-Pierre Nsame einwechselte. Nur 5 Minuten später begann sich der Wechsel bezahlt zu machen:

70. Minute : Felix Mambimbi profitiert von einem groben Fehler in der FCZ-Defensive nach einem Abstoss und legt quer zu Nsame. Dieser hat leichtes Spiel und gleicht aus.

: Felix Mambimbi profitiert von einem groben Fehler in der FCZ-Defensive nach einem Abstoss und legt quer zu Nsame. Dieser hat leichtes Spiel und gleicht aus. 76. Minute: Wieder setzt Mambimbi Nsame in Szene. Der Stürmer legt sich den Ball vor und trifft mit einem platzierten Flachschuss zur St. Galler Führung.

Die Zürcher, nun plötzlich einem Rückstand hinterherrennend, mussten ihre Offensivbemühungen wieder hochfahren. Wirklich ins Wanken brachten sie die Defensive der Gäste nicht mehr. St. Gallen war dem 3:1 näher als der FCZ dem Ausgleich. Obwohl Hugo Vandermersch einen Konter zu eigensinnig ausspielte (93.), feierte der FCSG den 3. Auswärtssieg beim FC Zürich in Serie.

Die Zürcher beenden damit erstmals in dieser Saison einen Spieltag unter dem Strich, ausserdem geht ihre Heimschwäche weiter. Von den letzten 8 Heimspielen gewann der FCZ nur eines, gegen Yverdon (1:0).

Nsame auf Rekordjagd

Schon im 3. Spiel nach seiner Rückkehr in die Schweiz konnte sich Nsame doppelt in die Torschützenliste eintragen. Es waren seine Treffer Nummer 14 und 15 gegen den FC Zürich. Noch viel historischer ist aber eine andere Zahl: die 111. Bei so vielen Super-League-Toren steht Nsame jetzt, damit schloss er zum bisherigen Rekordtorschützen, Marco Streller, auf.

Nächster spezieller FCZ-Wechsel

Keine Minute war gespielt gewesen, als Sandro Schärer FCZ-Youngster Cheveyo Tsawa nach einem harten Einsteigen die erste gelbe Karte zeigte. In der 14. Minute erwischte Tsawa Christian Witzig mit dem Ellbogen im Gesicht. Schärer beliess es bei einer allerletzten Ermahnung. Nach nur 21 Minuten war Tsawas Arbeitstag beendet. Alessandro Riedle, der den erkrankten Ricardo Moniz vertrat, wechselte den 18-Jährigen aus.

Zum Zeitpunkt des frühen Wechsels führten die Zürcher mit 1:0. Auch diesem Treffer ging ein grober Fehler eines Torwarts voraus. Lawrence Ati Zigi war ein Ball versprungen, den sich Bledian Krasniqi erlaufen und aus spitzem Winkel einnetzen konnte.

Kurz vor der Pause mussten die Gastgeber noch um ihre Führung zittern. Witzig scheiterte im 1-gegen-1 am glänzend reagierenden Yanick Brecher. Nur zwei Minuten später (39.) köpfelte Willem Geubbels aus bester Position über das Tor.

Die Gäste knüpften nach dem Seitenwechsel an ihre Leistungssteigerung an. Das Geschehen verlagerte sich immer mehr in die Platzhälfte der Zürcher. Von diesen kam immer weniger, lediglich einen Schuss auf das Tor brachten sie nach dem 1:0 noch zustande.

So geht es weiter

Für beide Klubs geht es mit einem Auswärtsspiel weiter. Der FCZ gastiert am Samstag in Sitten, St. Gallen trifft am Sonntag auf das zweitletzte Yverdon.

