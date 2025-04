Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der FC Basel übernimmt dank einem 2:1-Heimsieg gegen GC wieder die Tabellenführung in der Super League.

Philip Otele gelingt zum 2:0 dabei ein absolutes Traumtor, Xherdan Shaqiri assistiert bei beiden Treffern mit einem Freistoss.

Im anderen Spiel vom Donnerstag trennen sich Luzern und St. Gallen mit 1:1.

Zwar war Xherdan Shaqiri beim 2:1-Heimsieg des FCB gegen GC einmal mehr der auffälligste Akteur auf dem Platz, doch die Szene des Abends gehörte definitiv seinem Teamkollegen Philip Otele: Justin Hammel im Zürcher Tor musste in der 40. Minute einen clever getretenen Freistoss Shaqiris nach vorne abprallen lassen und dort setzte der Nigerianer zu einem traumhaften Seitfallzieher an, der haargenau zum 2:0 in den Winkel passte.

Es wirkte in einer bis dahin einseitigen Partie bereits wie die Vorentscheidung. Denn schon nach einer Viertelstunde hatte der ehemalige GC-Aussenverteidiger Dominik Schmid den FCB in Führung gebracht. Der 27-Jährige wurde bei einem weiteren Freistoss Shaqiris aus dem Halbfeld im Sechzehner sträflich alleine gelassen und köpfelte «Rotblau» in Front.

Basel lässt GC nochmals kommen

Hammel war in der 1. Halbzeit der mit Abstand beste Zürcher auf dem Platz und verhinderte mit seinen Paraden gegen Albian Ajeti (9. und 34.) und Otele (30.) einen noch höheren Pausenrückstand. Und da Basel im 2. Umgang 2 Gänge zurückschaltete, fand der Tabellenelfte nochmals in die Partie. Giotto Morandi verwandelte in der 70. Minute einen Elfmeter, nachdem Joe Mendes Sonny Kittel auf den Fuss gestanden war.

Shaqiri hätte zwar beinahe sofort wieder auf 2 Tore Unterschied erhöht, doch Hammel streckte sich beim Weitschuss des 33-Jährigen ein weiteres Mal erfolgreich. GC auf der anderen Seite blieb trotz dem knappen Resultat bis zum Ende weitgehend ungefährlich aus dem Spiel heraus.

Basel wieder Leader

So fuhr der FCB den 1. Heimsieg gegen GC seit fast 2 Jahren ein (zuletzt zwei 0:1-Niederlagen) und übernahm von Servette wieder die Tabellenführung. Die Genfer liegen nach der Niederlage gegen YB einen Punkt dahinter. Ausserdem stehen die beiden Spitzenteams nun als erste definitive Teilnehmer der Championship Group fest.

GC muss sich derweil immer mehr mit dem Thema Abstieg befassen. Während Schlusslicht Winterthur dank dem Sieg in Sitten vom Mittwoch noch 4 Punkte hinter dem Team von Tomas Oral liegt, beträgt der Rückstand des Rekordmeisters auf Yverdon-Sport (Platz 10) nach wie vor 5 Zähler.

So geht's weiter

Zeit zur Erholung bekommen die beiden Teams kaum. Am Sonntagnachmittag ist der ehemalige Leader aus Lugano beim neuen Tabellenführer zu Gast. Zeitgleich empfangen die «Hoppers» den Tabellenvierten aus Luzern.

Super League