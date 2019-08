Zürich besiegt in einem vorgezogenen Spiel der 6. Super-League-Runde St. Gallen mit 2:1.

Für die Entscheidung ist Mimoun Mahi nach 70 Minuten besorgt.

Für den FCZ ist es der erste Saisonsieg.

Und wieder einmal musste der FC Zürich zum Spielende hin zittern. Doch anders als am Sonntag gegen Xamax, als der Ausgleichstreffer zum 2:2 in der 94. Minute noch gefallen war, hielt die FCZ-Defensive an diesem Mittwochabend den letzten St. Galler Angriffen stand.

Doch für den 1. Saisonsieg brauchte es neben grossem Einsatz auch ein wenig Glück und einen starken Yanick Brecher.

In der 80. Minute wird ein Freistoss von Moreno Costanzo von Simon Sohm abgelenkt. Der Ball geht aber knapp am Tor von Brecher vorbei.

Eine Minute vor Schluss der regulären Spielzeit pariert der Zürcher Schlussmann gegen Costanzo, der eine Flanke von Dereck Kutesa per Direktabnahme aufs Tor bringt.

In der 91. Minute scheitert Cédric Itten mit seinem Abschluss am reaktionsschnellen Brecher.

Zweimal Mahi, zweimal Tor

Damit glückte dem FCZ im 5. Saisonspiel der erste Saisonsieg und gleichzeitig der zwischenzeitliche Sprung auf den 6. Platz. Neben Brecher durfte sich im Zürcher Lager mit Mimoun Mahi ein zweiter Mann als Matchwinner feiern lassen.

Der Neuzugang aus Groningen bereitete zunächst in der 40. Minute das 1:0 durch Antonio Marchesano mit dem Aussenrist vor und war in der 70. Minute selbst für das letztlich entscheidende Tor zum 2:1 zuständig (s. Video oben).

Quintilla, der Freistoss-König

Für die «Espen», die erst in der Schlussphase zu vielen guten Torchancen kamen, war einzig Jordi Quintilla erfolgreich (43.). Der Spanier traf – wie bereits am vergangenen Wochenende gegen YB – per Freistoss ins Tor. Brecher gab dabei keine gute Figur ab, machte seinen Fehler in der Schlussphase aber wieder gut.

Keine Rolle spielten letztlich die beiden gelb-roten Karten. Zunächst flog St. Gallens Miro Muheim in der 56. Minute vom Platz, 3 Minute später folgte ihm FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 18:30 Uhr, 14.08.19