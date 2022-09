Der FC Sion gewinnt in der 7. Runde der Super League zu Hause mit 2:1 gegen den FC Basel.

Mario Balotelli kommt zu seinem Debüt, für den Siegtreffer ist aber Giovanni Sio verantwortlich.

In der zweiten Partie vom Samstagabend bezwingt der FC Lugano den FC Zürich mit 2:1.

Mit tosendem Applaus wurde er begrüsst, der neue starke Mann beim FC Sion. Mario Balotelli, 36-facher italienischer Nationalspieler und Champions-League-Sieger, betrat in der 65. Minute erstmals den Walliser Rasen. Die Einwechslung des 32-Jährigen blieb dann aber lange eines der wenigen Highlights in der Partie zwischen den Sittenern und dem FC Basel.

Erst kurz vor Schluss kamen die Heimfans in den Genuss eines weiteren Höhepunkts. Es lief bereits die zweitletzte Minute der regulären Spielzeit, als Giovanni Sio den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte. Der ehemalige FCB-Spieler reüssierte nach Zuspiel von Kevin Bua aus zentraler Position.

Schon der Auftakt ins Spiel gelang dem Heimteam im Tourbillon bedeutend besser. In der Startphase des Duells zwischen dem Sechsten (Sion) und Achten (Basel) der Super League wurden die Gäste weit in die eigene Platzhälfte zurückgedrängt. Anto Grgic mit einem Freistoss (3.) und Cleilton Itaitinga per Kopf (7.) kamen dem Basler Tor ein erstes Mal in die Nähe.

Für den Führungstreffer zeichnete dann aber Filip Stojilkovic verantwortlich. Nach einer Ecke von Grgic nickte der 22-Jährigen aus nächster Nähe zum 1:0 in der 17. Minute ein. In der Folge kamen die Rot-Blauen etwas besser ins Spiel, hochkarätige Torchancen blieben aber Mangelware.

Basels Reaktion

Auch der Auftakt in Durchgang Nummer 2 gelang den Sittenern besser – scheinbar. Denn in der 55. Minute traf Wouter Burger nach einem Eckball per Kopf zum Ausgleich für die Gäste. Die Hereingabe war von Fabian Frei gekommen.

Sion-Trainer Paolo Tramezzani reagierte und brachte kurz darauf Edel-Joker Balotelli. Der Italiener lieferte eine unauffällige Vorstellung ab, schien aber nur schon mit seiner Präsenz seine Teamkollegen zu motivieren – zumindest Sio, dem kurz vor Schluss der Lucky Punch gelang. Dank dem ersten Heimsieg seit März hat der FC Sion zumindest bis Sonntag den 4. Tabellenrang inne.

So geht's weiter

Die Walliser sind in einer Woche in der Ostschweiz beim FC St. Gallen zu Gast. Für den FC Basel geht es einen Tag später mit einem Heimspiel weiter. Im St. Jakob-Park empfangen die «Bebbis» die Grasshoppers.