Der FC St. Gallen schlägt in der 15. Super-League-Runde zu Hause die Grasshoppers verdient mit 2:1.

Somit bucht die Elf von Trainer Peter Zeidler in der Meisterschaft den ersten «Dreier» seit dem 4. September.

Die Tore beim Siegerteam gehen auf das Konto von Jérémy Guillemenot und Basil Stillhart.

Zwischen Luzern und Winterhur gibt es keinen Sieger.

Während nur gerade sieben Minuten konnten sich die Grasshoppers zurück ins Spiel bringen. Im Anschluss an einen Eckball schob Christian Herc kurz nach dem Seitenwechsel zum 1:1 ein. Der Slowake korrigierte somit einen Rückstand, den sich seine Farben trotz ansprechender Leistung in einer sehr attraktiven und intensiv geführten ersten Halbzeit eingehandelt hatten.

Doch die St. Galler liessen sich dadurch nicht beirren und wussten stattdessen die einzige richtige Antwort darauf. Ein mustergültig vorgetragener Konter stand am Ursprung der erneuten Führung. Ein Zusammenspiel mit Jérémy Guillemenot veredelte Basil Stillhart via Innenpfosten zum 2:1 (55.). Es ist dies der erste Saisontreffer für den polyvalent einsetzbaren 28-Jährigen.

Zigi hält die drei Punkte fest

«Grün-Weiss» konnte den knappen Vorsprung über die Ziellinie retten – und sich in einer turbulenten Schlussphase bei Keeper Lawrence Ati Zigi bedanken. Der Ghanaer lenkte in der Nachspielzeit einen Abschluss per Kopf von Ayumu Seko aus kurzer Distanz überragend über die Latte. Überhaupt erwies sich der 25-Jährige als Matchwinner, als tadelloser Rückhalt für den FCSG und machte einige Chancen des Gegners zunichte.

Das Spiel in die gewünschten Bahnen gelenkt hatte Guillemenot nach rund 20 Minuten. Er spedierte den Ball als Ablenker mit seiner Ferse ins Tor.

Nur drei Pünktchen aus den letzten zwei Monaten

In ihrem letzten Heimspiel des Jahres 2022 kamen so die Ostschweizer vor einer stimmungsvollen Kulisse mit über 18'000 Zuschauern zum ersten Vollerfolg seit dem 4. September und dem 2:1 gegen Leader Young Boys. Seither folgten 7 Spiele ohne Sieg und nur 3 Punkte. Durch den Befreiungsschlag machte der FCSG in der Tabelle einen Satz auf Rang 3.

Derweil präsentieren sich die Grasshoppers kurz vor der Winterpause in ausgelaugtem Zustand. Von den letzten 5 Partien gingen deren 4 verloren.

Die Stimmen zum Spiel

So geht es weiter – für den FCSG auf zwei Hochzeiten

Für den letzten Durchgang vor der WM-Pause reist St. Gallen am nächsten Samstagabend zum FC Sion. Vorher aber wollen die «Espen» am Dienstag im Schweizer Cup gegen das unterklassige Arbedo im Tessin die Achtelfinal-Hürde meistern. Die Grasshoppers sind heuer nur noch in der Meisterschaft engagiert und hoffen am nächsten Samstag im Letzigrund gegen den FC Basel auf einen versöhnlichen Jahresausklang (ab 20:10 Uhr live bei SRF zwei).