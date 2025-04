Winterthur gewinnt dank Wende in Überzahl erstmals in der Fremde

Winterthur gewinnt in der 30. Runde der Super League auswärts beim FC Sion mit 2:1.

Nach der gelb-roten Karte gegen Benjamin Kololli drehen die Gäste in der zweiten Halbzeit die Partie.

Es ist für die Eulachstädter im 16. Auswärtsspiel der Saison der erste Sieg.

Im anderen Spiel am Mittwochabend kommt der FC Zürich gegen Lausanne dank zwei späten Toren zu einem 2:2.

Wenn bei einem Heimteam der FC Winterthur zu Gast ist, so kann man eigentlich immer von Punkten ausgehen. Zumindest gilt das in dieser Saison. Vor dem Auswärtsspiel im Tourbillon hatten die Eulachstädter in 15 Partien in der Fremde noch keinen einzigen Sieg gefeiert. Doch das änderte sich in der 30. Runde. Bei Sion drehte der FCW in der zweiten Hälfte ein 0:1 in einen 2:1-Erfolg.

Die Wende eingeleitet hatte der Platzverweis Benjamin Kolollis in der 53. Minute. Der Angreifer handelte sich zum zweiten Mal Gelb ein, als er einen schnell ausgeführten Winterthurer Freistoss aus kurzer Distanz blockierte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte er für überhartes Einsteigen die erste gelbe Karte gesehen.

Gomis scheitert zunächst kläglich ...

Aus dem numerischen Vorteil konnte Winterthur lange nicht Kapital schlagen. Gefährlich wurden die Gäste erstmals in der 71. Minute, als Christian Gomis nach einer Flanke Dario Ulrichs den Ball frei vor Timothy Fayulu am rechten Pfosten vorbeischob. Auch wenn diese Chance bereits der Ausgleich hätte bedeuten müssen, tankten die Eulachstädter dadurch neues Selbstvertrauen.

Neun Minuten später belohnten sie sich dann mit dem 1:1. Nach einer Flanke spielte der in der 69. Minute eingewechselte Roman Buess den im Getümmel im Strafraum freiligenden Ball nach aussen zu Nishan Burkart und verwertete dessen direkten Querpass in den Fünfmeterraum eiskalt zum Ausgleich.

... und avanciert dann zum Helden

Doch Winterthur wusste, dass ihnen ein Punkt in der prekären Tabellensituation nur bedingt weiterhilft – und drückten in der Schlussphase auf den zweiten Treffer. Dieser fiel tief in der Nachspielzeit. Wie schon rund 20 Minuten zuvor bediente Ulrich Gomis mit einer Flanke.

Diesmal machte es der Stürmer jedoch besser. Er traf mit einem Flachschuss ins weite Eck zum 2:1 und versetzte die mitgereisten Winterthurer Fans damit in Ekstase. Durch den ersten Auswärtssieg der Saison rückt der FCW zumindest bis am Donnerstag auf 4 Punkte an GC heran, das in Basel gastiert.

Chouaref bringt Sion in Führung

In der 1. Halbzeit hatte Sion ein leichtes Chancenplus verzeichnet. Und die Hausherren belohnten sich dafür in der 43. Minute. Als Gomis in der Sion-Hälfte zu Boden ging und einen Pfiff erwartete, der nicht kam, schalteten die Walliser schnell – und erwischten die «Winti»-Abwehr auf dem falschen Fuss. Anton Miranchuk spielte einen langen Ball in den Lauf Ilyas Chouarefs, der sich frei vor Kapino keine Blösse gab und das 1:0 erzielte.

In den restlichen Minuten des ersten Durchgangs konnten die Gäste gar noch von Glück sprechen, dass es beim knappen Sittener Vorsprung bleib. Nach dem Seitenwechsel und der gelb-roten Karte gegen Kololli sollte sich das Blatt jedoch wenden.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende steht in der Super League bereits die 31. Runde auf dem Programm. Schlusslicht Winterthur empfängt am frühen Samstagabend den FCZ auf der Schützenwiese. Sion gastiert ebenfalls am Samstag um 18 Uhr bei Lausanne-Sport.

Super League