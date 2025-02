Doppelter Penalty-Shaqiri schiesst Basel an die Spitze

Der FC Basel gewinnt in der 22. Runde der Super League zu Hause gegen Luzern 2:1.

Xherdan Shaqiri dreht die Partie im Alleingang mit zwei Penalty-Toren.

Der FCB-Topskorer stellt damit einen neuen persönlichen Bestwert auf.

In der anderen Partie vom Donnerstag siegt der FCZ in Winterthur 2:0.

Zum zweiten Mal an diesem Abend flog Kevin Carlos über den «Joggeli»-Rasen. Das theatralische Manöver liess zwar Schiedsrichter Alessandro Dudic kalt, nicht aber den VAR. Nach dessen Intervention und der Bilder-Konsultation revidierte Dudic seinen Entscheid zurecht auf Penalty. Carlos wurde von Bung Meng Freimann am Fuss getroffen.

FCB-Topskorer Xherdan Shaqiri übernahm erneut die Verantwortung – und verwandelte eiskalt zum 2:1 (57. Minute). FCL-Goalie Pascal Loretz flog in die falsche Ecke. Mit dem 22. Skorerpunkt übertraf der 33-jährige Shaqiri den Wert seiner bisherigen zwei Top-Saisons 2011/12 (Basel) und 2012/13 (Bayern).

Blitzstart beider Teams

Ein ähnliches Bild hatte sich schon in der ersten Halbzeit geboten. Auch da ging Carlos im Sechzehner zu Boden. Die Berührung am Fuss war allerdings nur eine flüchtige. Dudic entschied aus freien Stücken auf Penalty – ganz zum Luzerner Unmut. Shaqiri kümmerte das wenig: Er verwandelte mutig per «Panenka»-Penalty zum 1:1 (4.).

Der Ausgleich war nicht einmal 30 gespielte Sekunden nach der Luzerner Führung erfolgt. Für diese sorgte der erst 21-jährige Levin Winkler seinerseits nach nur 34 Sekunden Spielzeit. Während eines Durcheinanders im FCB-Strafraum «flipperte» sein zweiter Versuch via mehrere Basler Beine am chancenlosen Marwin Hitz vorbei ins Tor. Es war der zweitschnellste Treffer in dieser Super-League-Saison.

Otele und Klidjé im Pech

In einer animierten Partie gab es auch um die drei Treffer herum haufenweise Torchancen. Ein Privatduell lieferten sich beispielsweis Basels Philip Otele und Loretz. Letzterer ging erst im 1-gegen-1 zweimal als Sieger hervor, ehe er bei einer missglückten Flanke von Otele an den Pfosten viel Glück in Anspruch nahm.

Auf Seiten der Gäste aus Luzern setzte der «nur» 175 Zentimeter grosse Thibault Klidjé gleich zwei gefährliche Kopfbälle Richtung generisches Tor ab. Mit dem ersten scheiterte er am glänzend reagierenden Mirko Salvi (53.), der zur Pause für den angeschlagenen Hitz kam. Der zweite Versuch des Togolesen landete an der Latte (59.).

Auch Aleksandar Stankovic scheiterte mit einem Kopfball in der Schlussphase knapp. In der Nachspielzeit schubste Luzerns Andrejs Ciganiks den enteilenden Carlos in den Rücken und sah als letzter Mann die rote Karte.

Dank dem ersten Heimsieg gegen Luzern seit fast drei Jahren setzt sich Basel an die Tabellenspitze der Super League. Neu haben die «Bebbi» zwei Punkte Vorsprung auf Lugano (2.) und vier Zähler auf Luzern (3.).

So geht es weiter

Bereits am Sonntag stehen beide Teams wieder im Einsatz. Der FCB tritt auswärts bei Servette an, Luzern empfängt zu Hause Tabellenschlusslicht Winterthur.

