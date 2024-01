Yverdon-Sport gewinnt in der 19. Runde der Super League zu Hause gegen Luzern mit 2:1.

Bei Yverdon-Sport kommen vier der fünf Neuverpflichtungen der Winterpause zum Einsatz.

In der anderen Partie vom Dienstagabend erkämpft sich Winterthur gegen Servette ein Remis.

Die Luzerner wussten, dass zum Auftakt der Rückrunde der Super League mit Yverdon-Sport eine anspruchsvolle Aufgabe wartet. In der Tabelle lagen die Waadtländer vor der heutigen Begegnung nur vier Punkte hinter den Innerschweizern. Und das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison entschieden die Luzerner nach hartem Kampf nur mit 2:1 für sich.

Die Mannen von Mario Frick waren also gewarnt – und wurden dennoch von der Hartnäckigkeit der Westschweizer überrascht. In einer zähen Partie deutete alles auf Unentschieden zwischen der beiden Mannschaften hin, ehe Varol Tasar kurz vor Schluss den vielumjubelten Siegtreffer für seine Farben erzielte. Die Luzern-Leihgabe (!) reagierte in der 88. Minute nach einem Abpraller am schnellsten und traf zum 2:1-Siegtreffer.

Zuvor tat sich der FC Luzern trotz optischer Überlegenheit schwer, zu guten Chancen zu kommen. Richtig gefährlich wurde es in der ersten Halbzeit im Yverdon-Strafraum nur einmal: Nach starker Vorarbeit von Ardon Jashari scheiterte Max Meyer an Yverdon-Schlussmann Paul Bernardoni (10.).

Bernardoni ist einer der fünf Neuzugänge Yverdons. Die Waadtländer rüsteten in der Winterpause mächtig auf und setzten bereits im ersten Spiel der Rückrunde auf die neuen Kräfte. Neben dem Keeper spielte auch Marley Aké von Beginn weg, Mathias Olesen und Vladan Vidakovic wurden in der 64. Minute eingewechselt. Einzig Magnus Grödem kam noch nicht zum Einsatz.

Sichere Elfmeter-Schützen

Nach unauffälligem Start fanden dann auch die Waadtländer besser in die Partie und zeigten sich vermehrt in der gegnerischen Platzhälfte. Einer der Vorstösse führte dann zum Führungstreffer. FCL-Verteidiger Pius Dorn wehrte einen Schuss von Tasar mit dem Arm ab, den anschliessenden Penalty verwandelte Aimen Mahious (30.).

Die Reaktion gelang den Leuchtenstädter in der zweiten Halbzeit – ebenfalls vom Punkt. In der 55. Minute war es Meyer, der sich aus elf Metern keine Blösse gab. Und kurz darauf verpassten die Gäste gar den Führungstreffer. Nach einer Hereingabe von Nicky Beloko kam Kemal Ademi im Zentrum völlig frei zum Kopfball und verpasste das 2:1 nur knapp (62.). Es wäre ein mit Hinblick auf die Schlussphase wichtiger Treffer gewesen.

So geht's weiter

Bereits an diesem Wochenende stehen für beide Klubs die nächsten Partien auf dem Programm. Yverdon-Sport ist am Samstag zu Gast bei Servette, Luzern empfängt einen Tag später den FC Lausanne-Sport.