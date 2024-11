YB feiert in der 14. Runde der Super League einen knappen 2:1-Erfolg gegen den FC Lugano.

Zum YB-Matchwinner avanciert Alan Virginius, Lugano verpasst den Ausgleich in der Nachspielzeit vom Punkt.

Luzern unterliegt in Sion mit 2:4, St. Gallen schlägt die Grasshoppers auswärts mit 2:1.

Der Ausgleich lag für Lugano auf dem Silbertablett bereit. Nach einem glasklaren Handspiel von Lewin Blum nach einem Eckball legte sich Shkelqim Vladi den Ball in der 95. Minute für den fälligen Elfmeter bereit. Doch dem Lugano-Angreifer – einst gross geworden in der YB-Jugend – versagten die Nerven. Vladi knallte den Ball über das Tor und verpasste den 2:2-Ausgleichstreffer.

So gehörte die Geschichte dieses Sonntagnachmittags doch Alan Virginius: Im Wankdorf war soeben die «YB-Viertelstunde» angebrochen, als der Franzose mit einem langen Ball von Kastriot Imeri in die Tiefe geschickt wurde. Der 21-Jährige liess Lugano-Verteidiger Lukas Mai mit einer Körpertäuschung aussteigen und zirkelte den Ball an Amir Saipi vorbei zum 2:1 für das Heimteam in die Maschen. Für Virginius war es der erste Super-League-Treffer und letztlich die entscheidende Szene des Spiels.

Virginius lässt Mai aussteigen und trifft zum 2:1

Die Young Boys, die vor zwei Wochen gegen den gleichen Gegner noch chancenlos geblieben waren, hatten sich den 3. Heimsieg der Saison redlich verdient. Trotz viel Verletzungspech hielt die YB-Verteidigung auch dem kurzen Lugano-Sturmlauf nach dem 2:1 stand. Diesen beendete Mohamed Belhadj Mahmoud mit einer gelb-roten Karte (88.) aber gleich selbst.

Zwei Penaltys vor der Pause

Schon vor dem Pausenpfiff hatte Schiedsrichter Stefan Horisberger zwei Mal auf den Punkt gezeigt:

19. Minute: Aussenverteidiger Jaouen Hadjam verwickelt Mattia Bottani an der Seite in einen Zweikampf. Der YB-Algerier zieht am Luganese vorbei und wird von diesem an der Strafraumgrenze zurückgehalten. Den strittigen Penalty – das Foul beginnt ausserhalb des Sechzehners – verwandelt Cedric Itten sicher zum 1:0.

Aussenverteidiger Jaouen Hadjam verwickelt Mattia Bottani an der Seite in einen Zweikampf. Der YB-Algerier zieht am Luganese vorbei und wird von diesem an der Strafraumgrenze zurückgehalten. Den strittigen Penalty – das Foul beginnt ausserhalb des Sechzehners – verwandelt Cedric Itten sicher zum 1:0. 33. Minute: Eine ungeschickte Aktion von Anel Husic bringt YB um die Führung. Der YB-Verteidiger rempelt im Strafraum Mattia Zanotti um, vom Punkt gleicht Anto Grgic aus.

Bottani fällt Hadjam - Itten verwertet sicher
Husic bringt Zanotti zu Fall - Grgic gleicht aus

Mit dem 1:1-Pausenstand konnte Lugano besser leben. Die Berner hatten den erneuten Führungstreffer gleich zwei Mal auf dem Fuss. In der 38. Minute scheiterte Virginius nach einem Solo nur knapp, kurz darauf blieb Meschack Elia an Amir Saipi hängen.

So geht's weiter

YB setzt seinen Aufwärtstrend mit Joël Magnin an der Seitenlinie damit weiter fort. Nach dem 3. Sieg unter dem Interimstrainer rücken die Berner auf Rang 9 vor. Lugano verpasst derweil den Sprung an die Tabellenspitze und bleibt Dritter.

Magnin: «Müssen momentan sehr viel investieren, ein Spiel zu gewinnen»
Steffen: «Haben zu wenig gemacht»
Itten: «Jeder Punkt gibt uns Selbstvertrauen»

Mit Super-League-Fussball geht es erst nach der Länderspielpause am Samstag, 23. November, weiter. Die Young Boys sind dann zu Gast beim FC Luzern (18:00 Uhr), Lugano empfängt am Sonntag den FC Zürich (14:15 Uhr).