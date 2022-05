Im Barrage-Hinspiel trennen sich Schaffhausen und Luzern 2:2.

Luzern geht jeweils in Führung, das Heimteam gleicht zweimal aus.

Schulz, Bobadilla, Jashari und Del Toro erzielen die Tore.

Es schien, als wären die Schaffhauser jeweils durch die Luzerner Treffer angestachelt worden. Nach dem 2:1 des 19-jährigen Ardon Jashari, der einen ungenügend geklärten Eckball verwertet hatte (54.), kamen die Munotstädter wieder besser ins Spiel. Jetmir Krasniqi verzog 3 Minuten später aus 18 Metern nur knapp, Joker Danilo Del Toro schlenzte seine Farben 10 Minuten später beinahe zum Ausgleich.

Kurze Zeit später sollte Del Toro den Ausgleich doch noch erzielen. Luzerns Varol Tasar leistete sich einen haarsträubenden Fehlpass, das Heimteam schaltete schnell um und Joaquin Ardaiz' Hereingabe fand Del Toro, der den Ball über die Linie drückte. Beim 2:2 blieb es letztlich.

Furioser Start

Bereits die Startphase, in der die beiden weiteren Tore gefallen waren, war eine ereignisreiche Angelegenheit. Als FCL-Mittelfeldmotor Marvin Schulz einen Penalty herausholte und diesen gleich selbst verwandelte (4.), hatte Ardaiz bereits ein erstes Mal vor dem Tor verzogen. Erneut Ardaiz und Nikola Gjorgjev verzeichnen 2 weitere Chancen, noch keine 6 Minuten waren gespielt.

Oldie Raul Bobadilla war es dann vorbehalten, die Partie erstmals auszugleichen (14.). Der 34-Jährige nutzte einen kapitalen Fehler von FCL-Goalie Marius Müller, der den Ball nicht festhalten konnte, und schob zum 1:1 ein. Luzern fand in der Folge besser ins Spiel und kam bis zur Pause zu mehreren Chancen, die im Pfostenschuss von Samuele Campo (41.) gipfelten.

Das 2:2 war unter dem Strich leistungsgerecht. Am Sonntag wird also der Sieger des Rückspiels in Luzern jubeln und in der kommenden Saison in der Super League spielen. Die Innerschweizer haben zuletzt Anfang März – also seit 6 Spielen nicht mehr – zuhause verloren. Die letzte Auswärtsniederlage von Schaffhausen datiert von Mitte Februar (7 Spiele unbesiegt).