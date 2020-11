FC St. Gallen muss in Quarantäne – Spiel gegen FCZ verschoben

Legende: Ihn hat es erwischt Betim Fazliji. Keystone

Die FCSG-Spieler Betim Fazliji und Lukas Watkowiak sind am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Beide klagten zuvor über leichte Krankheitssymptome, worauf sie sich umgehend einem Test unterzogen.

Während die beiden Akteure nun 10 Tage isoliert werden, muss die gesamte Equipe bis am 1. Dezember in Quarantäne.

Da beim FCSG in den vergangenen 14 Tagen wiederholt Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurden, ordnete das St.Galler Kantonsarztamt für das Team und die Staffmitglieder, die engen Kontakt mit den beiden Spielern hatten, eine Quarantäne an. Diese dauert bis und mit Dienstag, 1. Dezember. Verteidiger Betim Fazliji und Ersatz-Goalie Lukas Watkowiak müssen für 10 Tage in Isolation.

Spiel FCZ - FCSG findet am Sonntag nicht statt

Aufgrund der Quarantäne für die 1. Mannschaft hat der FC St.Gallen bei der Swiss Football League (SFL) eine Verschiebung der Super-League-Partie gegen den FC Zürich vom Sonntag beantragt.

Die SFL hat der Verschiebung bereits zugestimmt, weil St. Gallen für die Partie gegen den FCZ nachweisbar weniger als 14 Feldspieler und 2 Torhüter zur Verfügung stehen würden.

Wann die Partie der 9. Runde nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Für die Ostschweizer ist es die erste Spielverschiebung in der laufenden Saison. Bislang waren sie davon verschont geblieben.