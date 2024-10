Die Young Boys fahren in der 10. Runde der Super League den 2. Saisonsieg ein. Die Berner bezwingen bei der Rückkehr von Joël Magnin an die Seitenlinie den FC Luzern mit 2:1.

Das Heimteam im Wankdorf sichert sich den Sieg dank eines Doppelschlages kurz nach der Pause.

Im Zürcher Derby gewinnt der FCZ gegen GC mit 2:1. Am Abend empfängt Servette den FC Sion (live bei SRF).

Der FC Luzern reiste als Leader ins Berner Wankdorf, war aber vor dem Duell gegen den überraschenden Tabellenletzten auf der Hut. Denn die Young Boys reagierten in der Nationalmannschaftspause auf die sportliche Baisse und setzten an der Seitenlinie wieder auf Interimscoach Joël Magnin. Mit dem Neuenburger waren die Berner im Frühling Meister geworden.

Nach einer intensiv geführten (7 gelbe Karten), aber ereignisarmen 1. Halbzeit schien Magnin in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Seine Mannen kamen wie verwandelt aus der Kabine. Innert 3 Minuten sorgten die Berner für einen 2-Tore-Vorsprung:

47. Minute: Cedric Itten verlängert einen langen Ball mit dem Kopf. Joël Monteiro setzt sich im Zweikampf gegen Luzern-Kapitän Pius Dorn durch und spitzelt das Spielgerät an Pascal Loretz vorbei zum 1:0 ins Tor.

50. Minute: Ein abgewehrter Ball landet in den Füssen von Itten. Der Stürmer fackelt aus rund 15 Metern nicht lange und netzt sehenswert ein.

Monteiro setzt sich gegen Dorn durch und trifft zum 1:0
Itten netzt sehenswert zum 2:0 ein

Auf die beiden Gegentore reagierte Luzern-Trainer Mario Frick mit einem Dreifach-Wechsel. Die Gäste hatten in der Folge deutlich mehr vom Spiel, was im verdienten Anschlusstreffer der Luzerner in der 70. Minute gipfelte. Nach einer Ecke stieg Luca Jaquez am höchsten und verwandelte per Kopf aus kurzer Distanz zum 1:2.

Jaquez mit dem Anschlusstreffer

Doch der Anschlusstreffer vermochte das Team von Frick nicht zu beflügeln. Lange kam von den Gästen nichts mehr viel. Erst kurz vor Schluss schnupperte der Tabellenführer nochmals am Ausgleich. Doch sowohl Lars Villiger (88./90.) als auch Andrejs Ciganiks (90.+2) verpassten das 2:2.

So setzte es am Ende die zweite Saisonniederlage für Luzern ab. Das Wankdorf bleibt ein hartes Pflaster für die Frick-Equipe. Seit mittlerweile 18 Partien warten die Luzerner auf einen Sieg gegen YB. Den Bernern hingegen gelang der Neustart mit dem alten neuen Interimscoach.

Itten: «Wir sind in einer Phase, wo es nicht von allein geht»
Jaquez: «Haben es nicht geschafft, nach der Pause dagegenzuhalten»

So geht es weiter

Für den FC Luzern geht es in einer Woche mit dem Heimspiel gegen Yverdon-Sport weiter. Die Berner stehen bereits am Mittwoch in der Champions League wieder Einsatz. YB empfängt Inter Mailand im Wankdorf (live bei SRF). Am Sonntag folgt dann das Gastspiel beim FC Lugano.