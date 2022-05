Schliessen 04:04 Video Lugano – FCZ Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 4 Sekunden. 03:29 Video Servette – Basel Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 29 Sekunden.

Der FC Lugano kommt in der 35. und vorletzten Runde der Super League zuhause gegen den FC Zürich zu einem verdienten 2:1-Sieg.

Basel erkämpft sich bei Servette einen Punkt (0:0) und verteidigt im Fernduell mit YB Platz 2.

Im Kampf um den Klassenerhalt ist GC dank einem 3:2 gegen St. Gallen so gut wie gerettet, Luzern kann der Barrage derweil nicht mehr aus eigener Kraft entrinnen.

Lugano – FCZ 2:1

Im Duell Meister gegen Cupsieger hatte Letzterer in einer animierten Partie knapp die Nase vorn. Matchwinner für Lugano war Mittelfeld-Regisseur Jonathan Sabbatini mit einem Doppelpack.

Obwohl tabellarisch für die beiden Teams nicht mehr viel geht, zündeten sie ein wahres Startfurioso. Nach nur 3 Minuten lauerte der FCZ-Georgier Akaki Gogia nach einer Hereingabe am 2. Pfosten. Die noch etwas schläfrige Lugano-Abwehr wurde überrumpelt, Gogia traf per Direktabnahme zum 1:0. Doch Routinier Sabbatini hatte postwendend eine Antwort bereit und glich nach einer schönen Kombination für Lugano aus (4.).

00:43 Video Sabbatinis perfekte Antwort auf Gogias frühen Führungstreffer Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Die Entscheidung führte Sabbatini bereits nach einer halben Stunde herbei: Die Luganesi hatten einen Freistoss im Mittelfeld blitzschnell ausgeführt, Numa Lavnachy fand Sabbatini und dieser das Tor zum 2:1.

In der Folge powerten beide Teams weiter, blieben aber unglücklich im Abschluss. So scheiterten Wilfried Gnonto für den FCZ sowie Mattia Bottani und Sandi Lovric an der Torumrandung. Die grösste Chance auf den Ausgleich nahmen sich die Gäste aus Zürich gleich selber: Die beiden Knipser Assan Ceesay und Blaz Kramer liefen sich im Fünfmeterraum gegenseitig über den Haufen.

Legende: Doppeltes «High-Five» Luganos Sandi Lovric gratuliert Doppel-Torschütze Jonathan Sabbatini. Freshfocus/Claudio Thoma

In den Schlussminuten erhöhte der eingewechselte Mohammed Amoura eigentlich noch auf 3:1, sein Treffer wurde aber mit etwas Verspätung wegen Handspiels aberkannt. Tatsächlich touchierte der Algerier den Ball leicht mit der Hand, der Entscheid ist allerdings hart.

Servette – FCB 0:0

Servette sicherte sich mit 1 Punkt aus der Nullnummer gegen Basel seinen Status in der Super League auch rechnerisch, die Genfer dürften mit der Ausbeute aber nicht zufrieden sein.

Während Basel über weite Strecken wenig fürs Spiel tat, zeigte sich Servette zumindest phasenweise spielfreudig und suchte vor allem in der 2. Halbzeit den Treffer deutlich intensiver. Gegen Ende ging der müde Kick gar in eine heisse Schlussphase über, in der die «Grenat» gleich reihenweise scheiterten.

20 Minuten vor dem Ende scheiterte der umtriebige Timothé Cognat mit einem Versuch per Fussspitze am hervorragend reagierenden FCB-Goalie Heinz Lindner. In den Schlussminuten verpasste Servette-Joker Ronny Rodelin gleich zwei Hochkaräter: Erst schoss er aus wenigen Metern alleine vor dem Tor über die Latte, dann scheiterte er aus ähnlicher Position und ebenso freistehend per Kopf an Lindner.

00:39 Video Servettes Rodelin vergibt gleich 2 absolute Hochkaräter Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Weil YB bei Luzern nicht über ein 2:2 hinauskam, verteidigten die «Bebbi» ihren 2. Platz in der Tabelle erfolgreich.