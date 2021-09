Der FC Zürich und Servette spielen in der 7. Runde der Super League 2:2 im Letzigrund.

Ante Coric, Leihspieler von der AS Roma, und Kastriot Imeri hübschen die Partie mit 2 sensationellen Freistosstreffern auf.

Zuvor aberkennt der VAR einen Zürcher Treffer und sorgt dafür, dass Servette zurecht zu einem Elfmeter kommt.

Wie du mir, so ich dir: Kastriot Imeri zeigte sich von einem Traumfreistoss von Ante Coric (69.) unbeeindruckt und netzte 3 Minuten vor Schluss selbst nach einem ruhenden Ball ein. Aus spitzem Winkel zirkelte der 21-Jährige den Ball scharf in den Winkel zum 2:2-Ausgleich. Dieser sehenswerte Treffer sicherte den Genfern beim FCZ letztlich einen Punkt.

Zuvor hatte Coric beim Super-League-Debüt für einen noch glanzvolleren Moment gesorgt. Aus rund 25 Metern setzte die Leihgabe der AS Roma einen Freistoss zentimetergenau in den Winkel. Dieses Traumtor war für Servette-Goalie Jérémy Frick nicht zu verhindern.

FCZ zeigt Moral

Die Zürcher mussten mehrmals Moral zeigen, um zum Remis zu kommen:

45. Minute: Nach einem Eckball von Servette klärt Becir Omeragic den Ball mit der Hand. Schiedsrichter Adrien Jaccottet übersieht dies zuerst, wird dann aber vom VAR darauf aufmerksam gemacht. Den fälligen Elfmeter verwandelt Théo Valls. Der Zürcher Adrian Guerrero antwortet mit dem schön herausgespielten 1:1 direkt nach der Pause.

Die Punkteteilung geht über das ganze Spiel gesehen in Ordnung, hatten doch beide Teams je 4 Schüsse aufs Tor und ungefähr gleich viel Ballbesitz (49 und 51 Prozent).

Der Punktverlust würde den FCZ die Tabellenführung kosten, wenn der FC Basel bei St. Gallen am Mittwoch gewinnt (live auf SRF zwei). Am Samstag empfängt Servette Lausanne (ebenfalls live auf SRF zwei), am Sonntag gastiert Zürich bei Basel zum «Klassiker».