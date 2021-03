Luzern erkämpft sich in der 22. Runde der Super League zuhause gegen YB ein 2:2-Unentschieden.

Marvin Schulz gelingt der Ausgleich in der 96. Minute.

Lausanne schlägt Lugano 2:0, Sion unterliegt Vaduz zuhause mit dem gleichen Resultat.

Lange sah es in Luzern nach einem Unentschieden aus. YB rannte an, scheiterte aber immer wieder an der massierten Luzerner Abwehr. Doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse:

86. Minute: Nach einem Freistoss von Michel Aebischer kommt es vor FCL-Goalie Marius Müller zu einem Gestochere. Schliesslich befördert der Luzerner Stefan Knezevic den Ball via Müller ins eigene Tor.

96. Minute: Nach einem weiten Einwurf landet der Ball über Umwege bei Marvin Schulz. Dieser kann aus wenigen Metern einschieben und trifft mit der letzten Aktion des Spiels zum 2:2-Ausgleich.

Die Young Boys liessen in Luzern nach 6 Siegen in Serie wieder einmal Punkte liegen, bauen ihren Vorsprung auf Verfolger Basel aber trotzdem auf 19 Punkte aus.

Diverse Änderungen bei YB

YB-Trainer Gerardo Seoane hatte seine Aufstellung im Vergleich zum 2:0-Erfolg über Bayer Leverkusen mächtig durcheinandergewirbelt: Auf 7 Positionen stellte er seine Mannschaft um, Nicolas Moumi Ngamaleu und Meschack Elia standen nicht einmal im Aufgebot des Meisters.

Für einmal machte sich das Schonen diverser Stammkräfte bemerkbar. Luzern lag nach der ersten Halbzeit dank eines sehenswerten Treffers durch Filip Ugrinic (22.) in Führung. Erstmals richtig gefährlich wurde der Meister erst kurz vor der Pause. Doch Cedric Zesiger (42.) und Jean-Pierre Nsame (44.) scheiterten jeweils per Kopf.

Nach etwas mehr als einer Stunde hatte Seoane genug gesehen. Mit einem Dreifach-Wechsel reagierte der 42-Jährige auf die bis anhin ungenügende Leistung seiner Mannschaft. Rund 10 Minuten später zahlten sich die Wechsel aus: Der eingewechselte Christian Fassnacht traf nach Pass des Liga-Topskorers Nsame zum Ausgleich.