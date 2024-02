Servette bekundet beim 3:1 gegen Stade-Lausanne-Ouchy keine Probleme und baut den Klubrekord von 15 Spielen ohne Niederlage aus.

Mit einem frühen Doppelschlag lenkt Servette die Partie in gewünschte Bahnen.

In den anderen Sonntagsspielen kassiert der FCZ ein 0:3 bei Yverdon-Sport, Luzern feiert einen knappen Heimsieg gegen St. Gallen.

Mit 14 Partien ohne Niederlage empfing Servette Stade-Lausanne-Ouchy zum zweiten Romand-Derby der Saison. Und wenig überraschend konnte das Schlusslicht der Super League den ersten YB-Verfolger nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.

Crivelli und Ondoua treffen früh

Servette liess schon früh die Muskeln spielen und ging durch Enzo Crivelli in Führung. Der Frankreich-Algerier, nach dem Abgang von Topskorer Chris Bedia zu Union Berlin bester Servette-Schütze, köpfelte eine Flanke von Bendeguz Bolla in der 11. Minute zum 1:0 in die Maschen.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später sorgte Gaël Ondoua für den Doppelschlag. Der Kameruner nutzte einen Fehlpass von Rayan Kadima aus und markierte sein 1. Super-League-Tor der Saison.

01:22 Video Früher Servette-Doppelpack gegen SLO Aus Sport-Clip vom 04.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Die Gäste waren in der Folge zu keiner Reaktion fähig. Unter den Augen von Nati-Trainer Murat Yakin plätscherte die Partie dahin. Servette kontrollierte das Geschehen, SLO biss sich regelmässig die Zähne an der Genfer Defensive aus.

Ajdini verkürzt, jubelt aber nicht

Nach einer knappen Stunde tat sich auf der Anzeigetafel doch noch etwas: Bolla verwertete einen Abpraller bei SLO-Keeper Jérémy Vachoux zum 3:0, ehe Alban Ajdini 5 Minuten später den alten Zweitore-Vorsprung wiederherstellte. Auch der SLO-Spieler profitierte von einem Abpraller bei Joël Mall. Der ausbleibende Torjubel zeigte, dass Stade-Lausanne-Ouchy nicht wirklich an einen Punktgewinn glaubte. Mehr schaute für den Aufsteiger denn auch nicht heraus.

01:04 Video Bolla und Ajdini treffen beide per Abpraller Aus Sport-Clip vom 04.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Damit feierte Servette den 11. Saisonsieg – noch nie in der Klubgeschichte holte man in 22 Partien 41 Punkte. Auch die Ungeschlagenheits-Serie von 15 Spielen sucht am Lac Léman ihresgleichen. Der Rückstand auf Leader YB beträgt wieder 6 Punkte. Dagegen bleibt Stade-Lausanne-Ouchy auf 14 Punkten sitzen.

So geht's weiter

Sowohl für Servette als auch für SLO geht es mit Gegnern aus der Westschweiz weiter. Servette trifft am Sonntag auf Yverdon-Sport. Für Stade-Lausanne-Ouchy steht nach dem Romand-Derby das Waadtländer Derby an: Am kommenden Samstag empfängt das Schlusslicht zuhause Lausanne-Sport.