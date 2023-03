Die Grasshoppers und St. Gallen trennen sich in der 23. Super-League-Runde im Kybunpark 1:1.

In einer unterhaltsamen Partie treffen Guilherme Schettine und Grégory Karlen 10 respektive 17 Sekunden nach einem Abstoss.

In dieser Partie hätten beide Teams Chancen für 2 oder 3 Tore gehabt. Erzielt wurde letztlich je nur eines – damit kommt GC nach 3 Niederlagen in Folge auswärts bei St. Gallen etwas überraschend zu einem Punktgewinn. Es könnte für die Zürcher letztlich ein wichtiger im Kampf gegen den Abstieg sein. St. Gallen seinerseits erleidet im Duell um Platz 2 einen Dämpfer.

Schettine lüpfig, Karlen läuft nach

Chancen verzeichneten besonders die beiden Torschützen. Auf GC-Seite wäre das Guilherme Schettine. Bereits in der 5. Minute wurde er durch einen Lupfer von Hayao Kawabe lanciert und lief in der Folge alleine auf den Kasten von Lawrence Ati Zigi. Auch Schettine lupfte den Ball, rannte am FCSG-Schlussmann vorbei und köpfelte ins Tor ein. Der Brasilianer alleine kam in der Folge noch zu 3 weiteren Abschlüssen, scheiterte aber teils kläglich.

Auf der anderen Seite machte Grégory Karlen auf sich aufmerksam. In der 20. Minute hatte er bereits den Ausgleich auf dem Fuss, traf den Ball aber aus wenigen Metern nicht richtig. 13 Zeigerumdrehungen später machte er es besser: Julian von Moos wirbelte bei seinem Startelf-Comeback im GC-Strafraum, seine Hereingabe wurde abgefälscht. Im Rückraum stand Karlen einschussbereit – 1:1. Auch der FCSG-Mittelfeldspieler kam im Verlauf des Spiels zu 4 Abschlüssen.

Schliessen 01:24 Video Jeweils nach Abstössen: Die Tore bei St. Gallen - GC Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden. 03:41 Video Karlen und GC-Trainer Contini nach dem Spiel Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden.

St. Gallen bestimmend, aber auch GC gefährlich

Auffällig: Beiden Treffern lagen Abstösse zugrunde. Beim GC-Tor waren danach nur 10 Sekunden vergangen, ehe Schettine den Ball über die Linie drückte. Beim Ausgleich vergingen immerhin 17 Sekunden.

Optisch hatte über die gesamte Partie St. Gallen leichte Vorteile. Besonders vor der Pause und vor Spielschluss war «Grün-Weiss» überlegen. Doch chancentechnisch konnte GC mehr als nur mithalten. Nach der Pause verzeichneten die Gäste gute Möglichkeiten. Genutzt wurde letztlich keine mehr – auch, weil Zigi und GC-Keeper André Moreira 4 respektive 5 Paraden zeigten.

So geht's weiter

St. Gallen spielt am kommenden Sonntag in Basel, während sich GC in der 24. Runde am gleichen Tag zuhause mit Winterthur duelliert. Für die Ostschweizer ist es nach dem Cup-Fight anfangs März das zweite Duell mit dem FCB innert 11 Tagen.