YB und Vaduz trennen sich in der 24. Runde der Super League mit 1:1.

Damit bleibt der Meister zum 3. Mal in Serie ohne Sieg.

David von Ballmoos verletzt sich beim Vaduzer Führungstor und muss verletzt ausgewechselt werden.

Im anderen Samstagsspiel verliert Basel gegen Servette 1:2.

In der 93. Minute wäre YB beinahe noch fürstlich für eine durchschnittliche Leistung belohnt worden. Wäre da nicht Benjamin Büchel gewesen. Der Vaduz-Goalie lenkte einen Kopfball von Jordan Siebatcheu mirakulös ab.

Die Liechtensteiner waren in der 55. Minute entgegen dem Spielverlauf in Führung gegangen. David von Ballmoos liess einen Abschluss von Gabriel Lüchinger nach vorne abprallen, Dejan Djokic reagierte am schnellsten und netzte für den Aufsteiger ein. Pechvogel Von Ballmoos stiess beim Klärungsversuch mit dem Knie des Torschützen zusammen und konnte in der Folge nicht mehr weiterspielen.

Wer danach vom Meister die grosse Aufholjagd erwartete, wurde enttäuscht. Erst nach dem Ausgleich von Jordan Siebatcheu in der 81. Minute schien sich der Knopf beim Leader zu lösen. Doch Büchel liess sich in der Berner Schlussoffensive nicht mehr bezwingen.

Neun Neue bei YB

Im Vergleich zum 1:1 gegen Basel stand beim Meister eine praktisch neue Mannschaft auf dem Platz. Nur Von Ballmoos und Innenverteidiger Mohamed Ali Camara verblieben in den ersten Elf von Trainer Gerardo Seoane.

Die «B-Elf» hatte in der ersten Halbzeit eigentlich keine Anlaufschwierigkeiten. Doch Tore gelangen den Bernern keine. Marvin Spielmann (5.) und Siebatcheu (40.) scheiterten an Vaduz-Goalie Büchel, Ulisses Garcia (16.) und Felix Mambimbi aus spitzem Winkel (44.) am Pfosten. Zwei Minuten zuvor hatte Matteo di Giusto Von Ballmoos mit dem ersten Vaduzer Torschuss in der ersten Halbzeit zu einer Parade gezwungen.

Die Liechtensteiner rücken dank dem gewonnenen Punkt vorübergehend auf Platz 9 vor. Weil Basel gegen Servette 1:2 verlor, führt YB die Tabelle nun mit 19 Punkten Vorsprung auf die neu zweitplatzierten Genfer an.

So geht es weiter

Am Donnerstag sind die Young Boys auf europäischer Bühne gefordert. Der Meister gastiert im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Vaduz trifft am Sonntag darauf im Rheinpark auf Lugano.