Legende: Lässt sich feiern Donat Rrudhani (r.). Keystone/Valentin Flauraud

Nach acht sieglosen Spielen setzt sich Lausanne-Sport in der 24. Runde der Super League zuhause 3:1 gegen Yverdon durch.

Die Gastgeber führen bereits nach 29 Minuten 3:0, Yverdon muss eine Stunde in Unterzahl spielen.

St. Gallen feiert einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Winterthur, am Abend empfängt GC den FC Basel.

Die Fans von Lausanne-Sport wurden in letzter Zeit nicht gerade mit Erfolgserlebnissen ihres Teams verwöhnt. Den letzten Sieg fuhr die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin am 26. November 2023 mit einem 1:0-Heimsieg im Stadtderby gegen Stade-Lausanne-Ouchy ein. In den folgenden acht Partien blieb Lausanne-Sport ohne Sieg, verlor fünfmal. In der 24. Runde ging die Durststrecke nun zu Ende. Im Waadtländer Duell mit Yverdon feierte Lausanne-Sport einen 3:1-Erfolg.

3:0-Führung und Überzahl nach einer halben Stunde

Den Grundstein zum Sieg legten die Gastgeber mit einer starken ersten halben Stunde. Bereits nach 29 Minuten führten sie mit 3:0.

9. Minute: In seinem zweiten Spiel seit dem leihweisen Wechsel von den Young Boys gelingt Donat Rrudhani sein zweiter Treffer für Lausanne-Sport. Nach einer Flanke von Morgan Poaty trifft der Mittelfeldspieler per Direktabnahme zum 1:0.

00:51 Video Rrudhani trifft per sehenswerter Direktabnahme Aus Sport-Clip vom 17.02.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

20. Minute: Nach einem Fehlpass von Dominic Corness steht Kaly Sène frei vor dem Tor und erhöht ohne Probleme auf 2:0.

Nach einem Fehlpass von Dominic Corness steht Kaly Sène frei vor dem Tor und erhöht ohne Probleme auf 2:0. 29. Minute: Yverdon-Keeper Paul Bernardoni kann einen Schuss von Simone Pafundi nur nach vorne abprallen lassen. Rares Ilie trifft im Nachsetzen. Dabei wird er von Niklas Gunnarsson mit offener Sohle getroffen. Nach VAR-Intervention sieht der Yverdon-Verteidiger für die Aktion die rote Karte.

01:14 Video Ilie trifft für Lausanne, Gunnarsson fliegt vom Platz Aus Sport-Clip vom 17.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Letica knickt Yverdons Hoffnungen

In Unterzahl und mit einer 0:3-Hypothek trat auch Yverdon vor der Pause ein erstes Mal positiv in Erscheinung. In der Nachspielzeit behauptete Marley Aké vor dem gegnerischen Strafraum den Ball. Mit einem platzierten Schuss bezwang er Lausanne-Torhüter Karlo Letica zum 1:3 und brachte so zumindest ein bisschen Hoffnung für sein Team zurück.

In der 2. Halbzeit kontrollierte Lausanne-Sport das Geschehen über weite Strecken. In der 71. Minute wurde es aber noch einmal richtig gefährlich für das Heimteam. Nach einem Foul von Noë Dussenne an Vladan Vidakovic entschied Schiedsrichter Luca Cibelli auf Penalty. Varol Tasar scheiterte mit seinem Versuch aber an Letica, auch Christopher Lungoyis Nachschuss konnte der Keeper parieren. In der Folge brachte Lausanne-Sport den Sieg sicher über die Zeit.

So geht es weiter

Lausanne-Sport kommt am kommenden Wochenende erneut in den Genuss eines Heimspiels. Am Sonntag ist der FC Winterthur zu Gast. Yverdon tritt bereits am nächsten Samstag das nächste Mal an. Der Gegner im eigenen Stadion ist dann der FC Basel.