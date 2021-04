Sion und Zürich trennen sich im Tourbillon 2:2.

FCZ-Joker Fabian Rohner schiesst in der 84. Minute den Ausgleich für die Zürcher und verhindert den ersten Sieg von Marco Walker als Sion-Trainer.

In der 2. Partie des Abends trennen sich St. Gallen und Luzern 1:1.

Mit der Einwechslung von Fabian Rohner in der 64. Minute sicherte FCZ-Trainer Massimo Rizzo seinem Klub doch noch einen Punkt bei Schlusslicht Sion. Das 22-jährige Eigengewächs machte auf den Flügeln mächtig Dampf und krönte seinen starken Kurzeinsatz in der 84. Minute mit dem 2:2-Ausgleich für den FCZ, nachdem Musa Araz das Heimteam in der 52. Minute in Front geschossen hatte.

Im Anschluss hatten die Zürcher sogar noch Möglichkeiten auf den Siegtreffer, der aber nicht fallen wollte. So vergaben etwa Blaz Kramer und Benjamin Kololli aus aussichtsreichen Positionen. Auch Sion kam noch zu Chancen, doch auch das stark abstiegsgefährdete Heimteam verpasste den Lucky Punch.

Hoarau mit erstem Sion-Treffer

Nach 45 Minuten waren die Walliser dank einer der prägenden Figuren der Super League in den letzten Jahren mit einem 1:1 in die Kabine gegangen. Guillaume Hoarau gelang das längst erwartete erste Tor im Sion-Dress. Der grossgewachsene Franzose konnte in der 41. Minute eine perfekte Flanke von Dennis Iapichino per Kopf zu seinem ersten Saisontreffer verwerten.

Zuvor hatten die Zürcher die Partie mehrheitlich kontrolliert und waren bereits in der 14. Minute durch Aiyegun Tosin nach einem Bock von Sions Christian Zock in Führung gegangen.

Remis hilft niemandem

Der Punkt bringt beide Teams im Abstiegskampf nicht wirklich weiter. Während Sion als Zehnter 5 Punkte Rückstand auf Luzern auf dem Nichtabstiegsplatz hat, beträgt der Vorsprung der Zürcher auf den Barrageplatz gerade einmal 3 Punkte.

Für den FC Zürich steht am nächsten Donnerstag das schwere Heimspiel gegen Meister YB auf dem Programm. Gleichentags kommt es im Tourbillon zum Rhone-Derby zwischen Sion und Servette.