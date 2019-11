Kramer sichert dem FCZ den 4. Erfolg in Serie

Der FC Zürich bezwingt den FC Luzern dank einer starken Vorstellung mit 3:0.

Blaz Kramer trifft doppelt, Blessing Eleke fliegt in der 1. Halbzeit vom Platz.

In der anderen Partie vom Samstag setzt sich Servette mit 2:0 gegen Basel durch.

Blessing Eleke blieb in der 42. Minute nur der ungläubige Blick. Schiedsrichter Stefan Horisberger hatte der Luzerner Nummer 10 soeben die direkte rote Karte gezeigt. Zurecht: Eleke traf beim Pressing FCZ-Innenverteidiger Becir Omeragic mit der offenen Sohle am Bein und nahm eine grobe Verletzung seines Gegenspielers in Kauf.

Mit einem Mann mehr bekundete das Team von Ludovic Magnin in der 2. Halbzeit keine Probleme, das Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken. Marco Schönbächler nach einem wunderbaren Pass von Simon Sohm (59.) und Blaz Kramer per Kopf (68.) sicherten dem FCZ den 3:0-Sieg.

Die verletzungsgeplagten Innerschweizer traten während der ganzen Partie offensiv nur selten in Erscheinung. Auch bei numerischem Gleichstand wirkte das Team von Thomas Häberli weitestgehend ideenlos. Einzige Ausnahme: Kurz nach Wiederanpfiff traf Darian Males nach Vorarbeit von Ndiaye nur die Querlatte.

Kramer nimmt Fahrt auf

FCZ-Stürmer Kramer war bereits für den Führungstreffer besorgt gewesen. Der Slowene musste nach starker Kombination der Zürcher nur noch einschieben (13.) und brachte sein Team auf die Siegesstrasse. Am Ende der Partie durfte sich Kramer über seine Treffer 4 und 5 in den letzten 4 Spielen freuen.

Beide Serien setzen sich fort

Während der FC Zürich den 4. Super-League-Sieg in Serie feiern konnte, mussten die Leuchtenstädter zum 4. Mal in Folge als Verlierer vom Platz. Zürich behauptet seinen Platz an der Spitze des Mittelfeldes, Luzern muss sich langsam aber sicher mit dem Kampf um den Barrage-Platz beschäftigen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 20:00 Uhr, 23.11.2019