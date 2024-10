Legende: Trafen sich im Stade Municipal zum Waadtländer Derby Lausannes Kévin Mouanga und Yverdons Mauro Rodrigues. Keystone/Laurent Gillieron

Lausanne gewinnt in der 12. Runde der Super League gegen Yverdon 3:0.

Alle Tore fallen in der zweiten Halbzeit. Antoine Bernède, Fousseni Diabaté und Kaly Sène treffen.

Für Lausanne ist es der erste Sieg im Stade Municipal seit 1996.

Zum Auftakt der 12. Super-League-Runde hat Lausanne im Waadtländer Kantonsderby einen verdienten 3:0-Sieg gefeiert. Das Team von Ludovic Magnin war während der gesamten Spieldauer dominant, belohnte sich aber erst nach der Pause für den betriebenen Aufwand.

Antoine Bernède eröffnete mit seinem ersten Saisontreffer in der 51. Minute den Torreigen. Alvyn Sanches scheiterte zunächst an Yverdon-Goalie Paul Bernardoni. Bernède übernahm das Leder, zog von der linken Seite in die Mitte und schloss überlegt zum 1:0 ab. Nur 6 Minuten später kam es noch dicker für das Heimteam, das sich auskontern liess. Fousseni Diabaté zirkelte den Ball traumhaft zum 2:0 ins Netz.

Schliessen 00:44 Video Sanches scheitert an Bernardoni, Bernède macht es besser Aus Sport-Clip vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 00:38 Video Diabaté zirkelt den Ball traumhaft ins Lattenkreuz Aus Sport-Clip vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Sène macht alles klar

Definitiv gelesen war die Messe in der 66. Minute: Kaly Sène verwertete eine Flanke von Konrad de la Fuente per Kopf. Das 3:0 stellte nicht nur den dritten Lausanner Sieg in Folge sicher, sondern auch den ersten im Stade Municipal seit dem 25. Februar 1996. In 15 Anläufen hatte es seither nicht mit einem Vollerfolg bei Yverdon geklappt.

Lausanne rückt damit mindestens bis Mittwoch über den Trennstrich auf Platz 6 in der Tabelle vor. Yverdon musste nach vier Spielen ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Platz.

So geht's weiter

Beide Teams sind am Sonntag wieder im Einsatz. Lausanne empfängt Servette zum Léman-Derby, Yverdon reist ins Tessin zu Lugano.