Der FC Basel schickt die Young Boys mit einer 3:0-Packung nach Hause.

In der Tabelle schliessen die Basler bis auf 1 Punkt zum Leader auf.

In den anderen Spielen des Sonntags gewinnt St. Gallen gegen Luzern 4:1, Lugano schlägt Servette 1:0.

Die Berner Young Boys kamen mit viel Schwung und der offensichtlichen Überzeugung, den 0:2-Rückstand zu drehen, aus der Pause. Der omnipräsente Nicolas Ngamaleu hatte denn auch nach wenigen Sekunden die erste Grosschance, setzte einen Kopfball aber knapp über die Latte.

Und der FCB? Dieser stellte mit der ersten Chance nach dem Pausentee auf 3:0. Edon Zhegrova krönte seine tolle Leistung mit einem sehenswerten Treffer: Von rechts preschte der Flügelstürmer in die Mitte, liess den überforderten Christopher Martins mit einer Körpertäuschung stehen und drosch den Ball ins weite Eck (48.).

YB unglücklich, Basel ineffizient

Der Leader war auch in der Folge bemüht, doch der Ball wollte an diesem Sonntag einfach nicht ins Tor. Nur einmal fand ein YB-Abschluss sein Ziel – das Tor von Ulisses Garcia wurde aber wegen eines vorangegangenen Foulspiels aberkannt.

Im Gegensatz: Silvan Widmer und Arthur Cabral hätten für Basel in der Schlussphase jeweils per Kopf auf 4:0 stellen müssen, verpassten aber hauchdünn. Und Sekunden vor Schluss scheiterte Joker Noah Okafor alleine vor dem Tor an Goalie David von Ballmoos.

Traumstart für den FCB

Dank zwei Blitz-Toren hatte sich Basel früh auf Kurs gebracht – und dies mit den ersten zwei Chancen des Spiels:

6. Minute: Zhegrova tanzt Cédric Zesiger aus und will wohl selber schiessen. Der Abschluss misslingt, doch Cabral steht goldrichtig und staubt am langen Pfosten ab.

13. Minute: Nach Kevin Buas Eckball geht Omar Alderete entschlossener auf den Ball als Frederik Sörensen und trifft per Kopf zum 2:0.

Meisterrennen wieder offen

Auch abgesehen vom Basler Doppelschlag hielt der Klassiker zu Beginn, was er versprach. Beide Teams agierten mit viel Offensivdrang und boten Spektakel: So zwangen Jean-Pierre Nsame und Luca Zuffi die beiden Torhüter aus jeweils aussichtsreichen Positionen zu Glanztaten.

Damit holen die «Bebbi» ausgerechnet im «Sechs-Punkte-Spiel» zum ersten Mal seit Mai 2018 (5:1-Sieg) die volle Punktzahl gegen den Meister. In der Tabelle liegen die Basler mit 33 Punkten nur noch einen Zähler hinter YB.

