Yverdon-Sport gewinnt in der 33. Runde der Super League gegen Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy 3:0.

Die Gastgeber vergrössern den Vorsprung auf den Barrageplatz damit auf komfortable 10 Punkte.

Im anderen Spiel am Samstag findet Servette gegen GC zum Siegen zurück. Die dritte Samstagspartie zwischen Lugano und Lausanne können Sie hier live im Ticker verfolgen.

Mit einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg über Stade-Lausanne-Ouchy hat sich Yverdon wohl endgültig aus dem Abstiegskampf in der Super League verabschiedet. Dank des Dreiers vergrösserten die Waadtländer den Vorsprung auf das neuntplatzierte GC 5 Runden vor Schluss auf 10 Punkte.

Das Resultat spiegelte die Kräfteverhältnisse im Stade Municipal ziemlich adäquat wieder. Nach einer kontrollierten 1. Halbzeit führte Yverdon durch ein Tor von Kevin Carlos verdient mit 1:0. Spektakulärer wurde es dann kurz nach dem Seitenwechsel. In der 51. Minute trat Igor Liziero nämlich zu einem Eckball an – und zirkelte diesen über Mann und Maus hinweg direkt ins Tor.

Mahious mit der Entscheidung

Der herrliche Treffer des Brasilianers war aber nur der Anfang einer chancentechnisch einseitigen Hälfte. Wenig später bekamen die Gastgeber nach einem Foul an Aymen Mahious nämlich einen Elfmeter zugesprochen. Der Gefoulte trat gleich selbst an, scheiterte mit seinem zentralen Schuss jedoch an Jérémy Vachoux.

Dieser Vachoux stand einige Minuten darauf erneut im Fokus: Kevin Carlos konnte nach einem perfekt getimten Steilpass frei auf den SLO-Goalie zulaufen. Dieser verhinderte einen grösseren Rückstand aber erneut. In der Schlussviertelstunde flachte das Spiel dann merklich ab. Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen, ohne das grosse Risiko nach vorne zu suchen.

Derweil kam das SLO in den Schlussminuten zu einigen gefährlichen Chancen. Paul Bernardoni wehrte jedoch alle Schüsse auf sein Tor ab und nahm den Gästen damit jegliche Hoffnung auf ein Comeback. Tief in der Nachspielzeit fiel gar noch das 3:0. Mahious rehabilitierte sich mit einem sehenswerten Lupfer für den verschossenen Penalty und sorgte damit für den Schlusspunkt.

So geht es weiter

Im 1. Spiel nach der Tabellenteilung steht Stade-Lausanne-Ouchy gleich die wohl wichtigste Begegnung bevor. Das Schlusslicht trifft in der 34. Runde am Samstag auswärts auf GC, das aktuell den Barrageplatz belegt. Will SLO den direkten Abstieg noch abwenden, braucht es im Letzigrund einen Sieg. Für Yverdon geht es tags darauf zuhause gegen Lausanne-Sport.