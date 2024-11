Per E-Mail teilen

Basel schlägt Servette in der 15. Runde der Super League zuhause mit 3:1 und übernimmt damit die Tabellenspitze.

Matchwinner ist Xherdan Shaqiri: Der FCB-Rückkehrer brilliert mit einem Hattrick.

Servette hingegen bleibt in der Super League im 4. Spiel in Folge ohne Sieg.

In den anderen Sonntagsspielen demontiert Lugano den FCZ, St. Gallen kommt gegen Yverdon nicht über ein 0:0 hinaus.

Xherdan Shaqiri macht es möglich: Der FC Basel steht zum ersten Mal seit ziemlich genau 3 Jahren wieder auf Rang 1 der Super League. Zuletzt war dies am 7. November 2021 der Fall. Basel feierte gegen Servette – den Lieblingsgegner im St. Jakob-Park – dank einem Hattrick des Rückkehres einen 3:1-Sieg.

Als man sich in Basel schon mit einem gerechten Unentschieden abgefunden hatte, schlug noch einmal die Stunde von Shaqiri. Nach einem ungestümen Einsteigen von Gaël Ondoua und Konsultation der Videobilder bekam Basel in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen. Shaqiri scheiterte mit seinem Versuch zwar an Jérémy Frick, verwertete aber den Nachschuss. Nur eine Minute später machte der 33-Jährige seinen Hattrick perfekt.

01:18 Video Die Shaqiri-Triplette im Schnelldurchlauf Aus Sport-Clip vom 24.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Lückenhafte Servette-Mauer ermöglicht Basler Führung

Der FCB-Rückkehrer, der nun bei 6 Saisontoren (inkl. Cup) angelangt ist, hatte den Torreigen in einer unterhaltsamen Partie 5 Minuten vor der Pause eröffnet. Sein Freistoss war zwar nicht sonderlich gut getreten, doch die Servette-Mauer agierte äusserst unglücklich und öffnete gleich mehrere Lücken. Shaqiris Versuch fand den Weg hindurch ins Tor.

Servette nach der Pause besser

Nach dem Seitenwechsel waren zunächst vor allem die Gäste am Drücker. In der 55. Minute vollendete Timothé Cognat eine herrliche Genfer-Kombination über 5 Stationen zum verdienten Ausgleich. Kurz darauf hätte der 26-Jährige beinahe einen Doppelpack geschnürt, doch sein Abschluss verfehlte das Tor knapp.

00:32 Video Cognat vollendet herrliche Kombination zum 1:1 Aus Sport-Clip vom 24.11.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Während Servette auch in der Folge die Führung verpasste, machte es Basel in der Nachspielzeit besser und feierte den 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen. Von den letzten 18 Heimspielen gegen die Genfer verlor der FCB nur eines. Servette hingegen blieb zum 4. Mal in Folge ohne «Dreier» und belegt weiterhin den 4. Tabellenrang.

So geht es weiter

Basel kommt am nächsten Samstag erneut in den Genuss eines Heimspiels. Gegner im St. Jakob-Park ist Lausanne-Sport. Für Servette steht tags darauf das nächste Spitzenspiel auf dem Programm: Die Genfer empfangen den FC Lugano.

