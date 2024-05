Per E-Mail teilen

Stade-Lausanne-Ouchy gewinnt am 35. Spieltag der Super League in der Relegation Group zuhause gegen Yverdon mit 3:1.

Damit verhindern die Waadtländer den vorzeitigen Abstieg.

In der anderen Samstagspartie siegt Lugano bei den Young Boys mit 1:0.

Auf der Pontaise war am Samstagabend viel Geduld gefragt. Doch die wenigen Fans, die diese aufbrachten, wurden spät doch noch belohnt – zumindest wenn sie es mit Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy halten.

Denn alles, was zuvor noch ins Leere lief, schien plötzlich Zählbares zu bringen. Und am Ende durfte sich das Heimteam auch noch darüber freuen, ob der 3 Punkte den vorzeitigen Abstieg aus der Super League zumindest hinausgeschoben zu haben. Bei 3 ausstehenden Runden beträgt der Rückstand auf GC «nur» noch 8 Punkte.

Nach einer Halbzeit, über die der Mantel des Schweigens gehüllt werden soll, nahm das Geschehen ab der Stundenmarke an Tempo auf:

66. Minute: Alban Ajdini scheitert mit seinem Penalty an Yverdon-Goalie Paul Bernardoni. Nach dem folgenden Eckball köpfelt Rayan Kadima zum 1:0 ins Tor.

Alban Ajdini scheitert mit seinem Penalty an Yverdon-Goalie Paul Bernardoni. Nach dem folgenden Eckball köpfelt Rayan Kadima zum 1:0 ins Tor. 77. Minute: Liridon Mulaj fasst sich ein Herz und knallt den Ball aus 30 Metern unhaltbar ins Lattenkreuz – ein Traumtor!

Liridon Mulaj fasst sich ein Herz und knallt den Ball aus 30 Metern unhaltbar ins Lattenkreuz – ein Traumtor! 87. Minute: Lamine Gassame flankt von rechts in den Strafraum, wo erneut Mulaj mutterseelenalleine steht und per Flugkopfball auf 3:1 stellt.

Penalty pariert, Eckball getreten, Tor geköpfelt
Mulaj lässt Bernardoni mit seinem Knaller keine Chance
Mulaj legt per Flugkopfball nach

Dazwischen hatte Yverdon-Torjäger Kevin Carlos mit seinem 13. Saisontreffer nach einem Konter zum 1:1 ausgleichen können. Er liegt damit in der Torschützenliste gleichauf mit Luganos Zan Celar an der Spitze. Das Team von Alessandro Mangiarratti konnte ansonsten nicht kaschieren, dass es in den verbleibenden Partien um nichts mehr geht.

So geht es weiter

Am Dienstag muss SLO nach Basel, wo der nächste Dreier Pflicht ist, soll der Abstieg tatsächlich noch verhindert werden. Yverdon reist zu den Grasshoppers.