Der FC Basel gewinnt zuhause in der 3. Runde der Super League gegen Luzern verdient mit 3:2.

Für das Team von Trainer Ciriaco Sforza ist es der erste Sieg in der jungen Super-League-Saison.

Luzern wartet derweil weiter auf den ersten Dreier.

St. Gallen gewinnt zum 3. Mal 1:0, YB gewinnt dank Jean-Pierre Nsame.

Basel war dominant, hatte mehr Abschlüsse aufs Tor, wirkte griffiger und doch brachten es die Basler nicht fertig, die Partie gegen Luzern frühzeitig zu entscheiden.

In der 77. Minute gelang Valentin Stocker der Siegreffer. Der FCB-Captain kam nach einem Einwurf an den Ball und erwischte Luzern-Goalie Marius Müller in der nahen Ecke aus gut 25 Metern. Luzern war danach nicht mehr fähig, eine Reaktion zu zeigen.

Zhegrova dominant in der 1. Halbzeit

In den ersten Durchgang waren die Gäste aus Luzern besser gestartet, konnten diese anfängliche Überlegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. Stattdessen ging Basel durch Arthur Cabral in Führung, die Luzern aber durch Neuzugang Louis Schaub in der 34. Minute ausglich.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später folgte der grosse Auftritt von Edon Zhegrova, der erst vor kurzem zurück ans Rheinknie wechselte: Der Kosovare tanzte gleich 3 Gegenspieler aus und liess Müller keine Chance – ein wunderbarer Treffer. Bereits zuvor hatte der wirblige Flügelstürmer immer wieder aufhorchen lassen.

Doch nach der Pause glich Luzern erneut aus – und wieder kam der Treffer der Zentralschweizer überraschend: Captain Lucas Alves profitierte in der 58. Minute von einer unglücklichen Intervention von Fabian Frei im eigenen Strafraum und brachte den Ball an Djordje Nikolic, der eine gute Partie spielte, vorbei zum glücklichen 2:2-Ausgleich. 13 Minuten vor Spielschluss gelang Basel die Entscheidung doch noch und die «Bebbi» konnten den verdienten ersten Saisonsieg feiern.

So geht es weiter

Nach der Länderspielpause trifft Basel auswärts auf den kriselnden FC Zürich. Luzern empfängt St. Gallen.